El TSJPV da la razón a los hosteleros y anula restricciones horarias de hace un año

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a las asociaciones de hostelería de Euskadi frente al Gobierno Vasco al anular la medida que hace casi un año impedía consumir en el interior de los bares salvo en determinadas franjas horarias para frenar la expansión de la covid-19.

Los hosteleros se encuentran ahora a la expectativa del proceder del Gobierno vasco ante el sentido de la sentencia difundida este miércoles por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV y a la espera de si el Ejecutivo la recurre o la asume.

En este caso, "no se puede asumir sin más" y el Gobierno algo más tendrá que hacer ante una sentencia que "aprecia que no fue una medida suficientemente motivada y no era proporcional", ha dicho a Efe el gerente de la asociación de hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez.