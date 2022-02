El 40% de los muertos en las carrereras vascas eran motoristas

Un total de 42 personas fallecieron, de los cuales 17 eran motoristas (40,4%), en accidente de tráfico en las carreteras vascas en 2021, cuatro muertos más que en 2020 pero nueve menos que en 2019, año prepandémico, con lo que se consolida la tendencia descendente de los últimos años. Los datos están incluidos en el Balance 2021 del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) presentado por el director gerente de la entidad, Eduardo Martínez, en las oficinas de Donostia.

Los datos de 2021 constatan un aumento puntual debido a la reducción significativa que se produjo en 2020 con motivo de la pandemia, los confinamientos y limitaciones de movilidad y la reducción acusada del número de desplazamientos, explica el RACVN en un comunicado. Por territorios, en Gipuzkoa hubo 16 fallecidos en 2021 frente a 17 en 2020, mientras que en Araba fueron 10 en 2021, cinco en 2020 y diez en 2019 y en Bizkaia hubo 16 decesos en 2021 y 2020 y 22 en 2019.

La distracción, principal causa



El perfil de la persona que pierde la vida en la carretera es de varón de mediana edad, que conduce un automóvil en una vía convencional y la causa del siniestro es principalmente una distracción. El ratio es de un solo fallecido por accidente mortal. Las distracciones siguen siendo la principal causa de accidente mortal, entre el 33 y el 28%, y dentro de ellas el uso del móvil supone el 29,8% de los casos, seguida de la velocidad, que se encuentra tras el 25 y el 29% de los accidentes, y el consumo de alcohol y drogas (26 y 27 %).

EL RACVN remarca que "se consolida la tendencia descendente" de muertes en un contexto en el que "no ha dejado de crecer el número de vehículos y de conductores así como de desplazamientos realizados".

En cuanto a las asistencias, el RACVN prestó un total de 5.056 durante 2021, lo que supone un 1,86% más que el año pasado. La batería de los vehículos repite un año más como primera causa, aunque ha descendido en 274 respecto a 2020, debido a que durante el confinamiento de ese año los vehículos permanecieron varias semanas parados, sin uso y en muchos casos afectó a las baterías.

envejecimiento



El parque de vehículos de Euskadi asciende a 1.395.000 vehículos, de los cuales el 50% están en Bizkaia, el 34,4 en Gipuzkoa y el 15,5 en Araba. El RACVN subraya que "pese a que las ventas de vehículos nuevos ha descendido significativamente" el parque "no ha dejado de crecer durante los últimos años" lo que se ha traducido en un envejecimiento del parque de vehículos.

Advierte sobre las consecuencias del incremento en los precios y las posibles nuevas cargas fiscales a los carburantes. De cara al futuro, el RACVN propone avanzar en la regulación de las nuevas formas de movilidad y la coexistencia urbana entre los distintos medios de transporte, renovar y mejorar las carreteras y remarca la necesidad de apostar por la renovación del parque de vehículos. Asimismo propone que el carné por puntos, además de sancionar, pueda premiar a los buenos conductores más allá de los 15 puntos.

Sensibilización



Por otro lado, el programa Don't be Dummy | Para ti no hay repuesto(s) del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que tiene como objetivo prevenir accidentes de tráfico y está dirigido a jóvenes de centros escolares no universitarios de Euskadi sigue recorriendo Euskadi, y en esta ocasión legará el día 22 a Tolosa.

A lo largo del evento se podrán ver y escuchar diferentes testimonios como las de ertzainas, bomberos, médicos que trabajan en emergencias o víctimas de accidentes de tráfico.

El Departamento vasco de Seguridad indica que, a través de estos testimonios narrados en primera persona, se busca "mover el interior de los jóvenes, experiencias que son muy emocionantes y que tienen un gran impacto en los jóvenes". Hasta la fecha el programa ha estado presente en 56 municipios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y se han realizado ya 133 sesiones en las que han participado 161 centros educativos diferentes.

Balance

1.004

fallecidos. En 2020 se alcanzaron las cifras más bajas de fallecidos en carretera en la serie histórica, tanto en la época estival como en el conjunto del año (según datos de la DGT), debido a la reducción de desplazamientos por carretera por la pandemia. En 2021, la cifra ha aumentado un 15% hasta los 1.004 fallecidos. Sin embargo, si se compara con el año previo a la irrupción del virus (2019), la cifra se ha reducido en 97 víctimas mortales, por lo que, pese al incremento de 2021, se consolida la tendencia descendente de los últimos ejercicios.

80%

Fallecidos hombres. Los datos correspondientes a Nafarroa y la CAV contemplan fallecidos en vías urbanas e interurbanas. Los datos de España comprenden solo los de vías interurbanas. En este último caso, según los datos de la DGT, se desconoce el sexo de 8 (0,8%) del total de los fallecidos. En todos los casos, la mayoría de fallecidos han sido hombres. Al igual que en 2020, aproximadamente entre 7 y 9 de cada 10 fallecidos han sido hombres en todos los casos. El grupo mayoritario de fallecidos ha sido el intermedio, comprendido entre 25 y 64 años.