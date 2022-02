Los sindicatos piden a Osakidetza una verdadera voluntad negociadora

Los sindicatos convocantes de dos jornadas de huelga este mes en Osakidetza han solicitado a la dirección del Servicio Vasco de Salud voluntad real de negociación y han reiterado su decisión de no volver a la Mesa Sectorial mientras no haya un cambio de actitud.

Varias decenas de delegados sindicales de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT se han concentrado este miércoles frente a la sede central de Osakidetza, en Gasteiz, dentro de las movilizaciones previas a las dos jornadas de huelga que han convocado: el 25 de febrero en el ámbito de la Atención Primaria y el 28 de febrero en el conjunto del sistema.

Los concentrados se han colocado tras una pancarta en la que se leía "Por unas condiciones laborales dignas" y han proferido gritos en defensa de lo público y del empleo, y eslóganes como "la sanidad es un derecho no le pongas techo".

La responsable de Osakidetza de ELA, Esther Saavedra, ha defendido como "absolutamente necesarias" las jornadas de huelga que han convocado y ha lamentado que desde el 20 de enero, fecha de la última mesa sectorial, no han tenido ningún contacto con Osakidetza.

Saavedra ha insistido en que la mesa sectorial está "vacía de contenido", por lo que ha pedido a Osakidetza una "verdadera negociación con contenidos que tenga como objetivo mejorar las condiciones laborales de la plantilla".

Ha recordado que ya anunciaron en su día que se levantaban de la mesa sectorial y que hasta que no haya una convocatoria en la que se plantee "una verdadera negociación" no van a volver a participar en las reuniones.

Jesús Oñate, de LAB, ha dicho que con la concentración de este miércoles querían "dejar bien claro que la plantilla de Osakidetza está en lucha" y que no van a "seguir permitiendo las políticas de recortes que llevan años implementando".

"Osakidetza no debería ignorar estas jornadas de lucha porque el malestar en la plantilla y en la sociedad es creciente y exige medidas inmediatas", ha sentenciado.

Ana Vázquez (UGT) ha denunciado el "inmovilismo de Osakidetza" y la "prepotencia" que manifiesta en las mesas sectoriales, donde "impone" los temas que se van a tratar.

Tras denunciar que entre esos temas no están las cuestiones "más importantes para la plantilla", Vázquez también ha reiterado que no volverán a ninguna reunión más hasta que "no se presenten como puntos del orden del día los problemas que los trabajadores expresan de continuo".

Amaia Mayor (Satse) ha recalcado que querían exigir a Osakidetza un cambio de actitud en cuanto a la negociación colectiva, "que ahora mismo es inexistente, porque pone unilateralmente los temas objeto de la mesa sectorial y no da opción a una verdadera negociación".

Mayor ha defendido la negociación colectiva como la "base de las relaciones que deben existir entre el personal de Osakidetza y sus gestores", que se "obcecan en no solucionar los graves problemas estructurales" que tiene el sistema.

Iñigo Garduño (CCOO) ha añadido que para evitar huelgas es necesario que haya una "voluntad de alcanzar acuerdos y de cumplirlos tanto por parte de Osakidetza como de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui".

"Ahora mismo la pelota está en el tejado de Osakidetza, del Departamento de Salud y de la consejera, y la primera muestra de voluntad negociadora sería, por ejemplo, cumplir el acuerdo de carrera profesional que se cerró en julio del año pasado y que está sin ponerse en marcha, a pesar de que tendría que haber entrado en vigor el 31 de diciembre pasado", ha concluido.