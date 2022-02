Fumar relacionado con peores funciones cognitivas en adultos de 60 años o más, según un estudio

Cuanto más fuma la gente, peor es su rendimiento en las pruebas cognitivas, independientemente de otras condiciones de salud que se sabe que afectan a la cognición, según una investigación preliminar entre adultos de 60 años o más presentada en la Conferencia Internacional sobre el Ictus 2022 de la Asociación Americana del Ictus.



Aunque se sabe que el tabaquismo, la hipertensión arterial y la diabetes de tipo 2 afectan negativamente a la salud del cerebro, un nuevo estudio examinó datos nacionales detallados de adultos de 60 años o más para evaluar si el tabaquismo en combinación con otras condiciones médicas, como la hipertensión arterial y la diabetes de tipo 2, tenía un impacto amplificado en las capacidades cognitivas.



"Una persona que fuma cigarrillos con regularidad y que, por lo demás, está sana, sin diabetes de tipo 2 ni hipertensión arterial, corre el riesgo de tener una mala salud cerebral", afirma el doctor Neal S. Parikh, autor principal del estudio, del departamento de neurología de Weill Cornell Medicine en Nueva York (Estados Unidos).





RECUERDO DE PALABRAS, FLUIDEZ, VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO Y ATENCIÓN

¿DEJAR DE FUMAR DETIENE EL DETERIORO COGNITIVO?

— Neal S Parikh (@NealSParikhMD) November 17, 2021 ">http://Para este estudio, se revisaron los datos recogidos por la('NHANES'), una gran base de datos de salud nacional en curso gestionada por los(CDC) de Estados Unidos desde principios de la década de 1960.La 'NHANES' es una colección de encuestas que recopila entrevistas y exámenes físicos para evaluar elde una muestra representativa de adultos y niños estadounidenses cada año.Los investigadores examinaron los datos de salud de(edad media de 69 años; 54% mujeres; 78% blancos; 8% adultos negros no hispanos; 8% adultos hispanos) recogidos entre 2011 y 2014. Laestaba presente en el(determinada por el uso de medicamentos, la hipertensión autodeclarada o las lecturas de presión arterial elevada).Laestaba presente en el. Ely, lo que es más importante, se determinó una medida objetiva de la exposición al humo de los cigarrillos mediante un biomarcador llamado cotinina en los. Laes un subproducto de la nicotina que permanece en la sangre mucho más tiempo que esta.Así, cada participante realizó cuatro pruebas que suelen utilizarse para. Las pruebas reflejan múltiples aspectos de la cognición, como el recuerdo de palabras, la fluidez, la velocidad de procesamiento, la atención y la memoria de trabajo.De esta forma, el análisis reveló que losmás elevados se asociaron con puntuaciones significativamente peores en la(DSST), una prueba que refleja múltiples aspectos de la cognición, como la velocidad de procesamiento, la atención y la memoria de trabajo.Los niveles elevados de cotinina no se asociaron a diferencias significativas en las puntuaciones de las pruebas que. La asociación entre los niveles de cotinina más altos y las puntuaciones más bajas en el DSST fue comparable entre las personas con presión arterial alta o diabetes de tipo 2."Nos sorprendió descubrir que el tabaquismo no actúa de forma sinérgica con la presión arterial alta o la diabetes de tipo 2 para afectar al rendimiento cognitivo. Para nosotros, estos resultados sugieren que el tabaquismo tiene una influencia suficientemente fuerte en la salud del cerebro, independientemente de otras condiciones de salud. Esto significa queincluso en personas que no tienen otras condiciones de salud típicamente relacionadas con una mala salud cerebral", ha dicho Parikh.Los investigadores señalan que sus hallazgos pueden animar a los profesionales de la salud a alentar con más fuerza a sus pacientes a, independientemente de la edad. "Nuestros hallazgos también plantean una cuestión apremiante para futuras investigaciones: si las personas con deterioro cognitivo leve dejan de fumar, ¿se detiene la progresión de la disfunción cognitiva?" sugiere Parikh.El estudio está limitado por el uso de datos recogidos de, por lo que los resultados pueden no ser generalizables a las personas que viven en otros entornos, como las residencias de ancianos."Como este estudio es transversal, no puede establecer una relación de causa y efecto entre el consumo de cigarrillos y el. Sin embargo, se suma al conjunto de pruebas de que el tabaquismo puede aumentar significativamente el riesgo de, incluido el deterioro de la salud cerebral", sostiene la doctora Rose Marie Robertson, subdirectora científica y médica de la Asociación Americana del Corazón y codirectora del Centro de Ciencia Reguladora del Tabaco de la Asociación."Este estudio apoya la posición de la Asociación Americana del Corazón de que el tabaquismo es un. El asesoramiento eficaz de varios episodios y las terapias médicas para dejar de fumar deberían estar disponibles para todos, ydebería ser unapara los fumadores de todas las edades. Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar", concluye Robertson.