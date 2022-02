La jueza de la sentencia del euskera 'amenazó' a El Mundo Today por un chiste sobre pastores y ovejas

La jueza de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz, Ana María Martínez Navas, es la responsable de la polémica sentencia por la que ha declarado nulo el cese de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Laudio por no acreditar un Perfil Lingüístico (PL) 3 de euskera, al considerar que se trata de un idioma "difícil" de aprender.



La magistrada justifica su decisión porque el aprendizaje de la lengua vasca presenta "extraordinarias dificultades", y lo argumenta afirmando que "la principal dificultad de esta lengua es que no comparte ninguna conexión con ningún otro idioma, ya que ha evolucionado a lo largo del tiempo de forma aislada". A todo ello se le suma, según afirma, "la complejidad de su estructura y un vocabulario cuyas palabras cambian de significado al adicionarse uno de los cientos de sufijos, prefijos e infijos que se dan en esta lengua".



Curiosamente, estos argumentos son los mismos que se emplean, de forma literal, en la entrada de un blog -con fecha del año 2016- de una academia de idiomas de Medellín (Colombia).



La sentencia sobre el euskera, no obstante, no es la única polémica que tiene como protagonista a esta magistrada. En este sentido, fue sonada la actuación de la jueza respecto a una videonoticia humorística aparecida en 2017 en la web del diario satírico El Mundo Today. El artículo en cuestión llevaba por título: "El 90% de las ovejas en España se cría para fines sexuales". La noticia no fue del agrado de Ana María Martínez Navas, que a título personal quiso salir en defensa de los pastores y envió el 9 de enero de 2018 un correo electrónico a la redacción de este diario satírico para reclamar una rectificación, advirtiendo incluso de consecuencias judiciales por incitar al "delito de bestialismo".





Lanzadera de Galdakao

En este caso, y obviando el tono humorístico del artículo, los argumentos de la jueza en su email también levantaron polvaredo. En este sentido, afirmaba que la información de El Mundo Today era constitutiva de, al trabajo tan duro de los mismos, además de poner de manifiesto la baja consideración social hacia este noble oficio". Además, concluía el correo electrónico recordando que ante la incitación al delito de bestialismo la Fiscalía tiene la obligación de actuar de oficio "sin necesidad de denuncia alguna".Ante este correo electrónico, El Mundo Today respondió recordando que se trata de un "diario satírico" en el quePor tanto, añadían, "no vemos sentido a publicar rectificaciones a un contenido de ficción que, además, no constituye en ningún caso la imputación de un delito a nadie, pues se trata sólo de un chiste basado en un tópico de la cultura popular".Estos argumentos tampoco terminaron por convencer a la magistrada, que en otra respuesta mediante correo electrónico escribió a los responsables del periódico satírico que "no les corresponde" a ellos decidir como debe ser interpretada la noticia sino que esoAnte esta situación, los responsables deencontrando la respuesta sin demasiado esfuerzo, tal y como se encargaron de subrayar a través de un comunicado en las redes sociales. "Tras una sencilla búsqueda en Internet, comprobamos que la autora del correo es una conocida magistrada del País Vasco. Esta magistrada firma su correo, entendemos, como persona civil y no como jueza, pero su nombre completo remite inmediatamente a su cargo público, dado que ha aparecido en numerosos medios de comunicación. El tono del texto no sólo es marcadamente legalista sino que incluye lade que, en caso de que no se haga caso a sus requerimientos informales (retirar un contenido que El Mundo Today considera genuinamente divertido, ficticio y legítimo), la Justicia (institución a la que esta misma persona pertenece en uno de sus más altos y respetables rangos) actuará 'de oficio'. Y entendemos que, siendo ella misma jueza, tiene los medios para que efectivamente esto suceda"."¿Qué forma de proceder tiene cualquiera ante una amenaza o promesa de actuación judicial por una persona que forma parte del mismo sistema judicial? Ante esta situación, chocante y divertida, sí, pero tambiénsólo nos queda expresar públicamente nuestro malestar. Consideramos éticamente cuestionable este correo amenazante, especialmente por ser quien es el remitente, y creemos además que trata de coartar nuestra libertad de expresión, no ya como autores de un popular medio satírico, sino como ciudadanos", concluía el comunicado de El Mundo Today ante la actuación de la magistrada, que parece abonada a las polémicas.Y es que en 2015 la jueza ya se vio envuelta en otra actuación que generó mucho debate. Por aquel entonces, Ana María Martínez Navas era la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao, que dio el visto bueno a lde la localidad. La magistrada tomó la decisión sin abstenerse, pese a residir por aquel entonces muy cerca del trazado por el que se prohibió circular a este servicio. Tras esta decisión, el autobús fue enviado de nuevo fuera del núcleo urbano de Etxebarri y los usuarios se veían obligados a realizar ese trayecto de 700 metros hasta el suburbano.A raíz de aquella decisión judicial, el entonces alcalde de Galdakao, Ibon Uribe, afirmaba que la decisión de prohibir el paso de la lanzadera entre este municipio y el metro de Etxebarri por el núcleo urbano estabaBajo el principio de la jurisprudencia que se refiere a los intereses hipotéticos, fuentes de la magistratura apuntaban por aquel entonces que la prudencia debiera haber guiado a la magistrada a la que se le atribuye constituirse en juez y parte en el marco del