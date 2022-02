La jueza usa los argumentos de una web de Colombia para sentenciar que el euskera es "difícil"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz ha declarado nulo el cese de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Laudio por no acreditar un Perfil Lingüístico (PL) 3 de euskera, el segundo nivel más alto de una escala de cuatro.



La magistrada argumenta que no se ha acreditado la "falta de capacidad" de la trabajadora para el desempeño del puesto, y reprocha al Ayuntamiento su "nula sensibilidad" ante los esfuerzos de la funcionaria por entender una lengua cuyo aprendizaje, según afirma, presenta "extraordinarias dificultades".



La magistrada dedica una parte de su sentencia a reprochar la actuación del Ayuntamiento de Laudio respecto esta trabajadora y a analizar las dificultades lingüísticas que, según mantiene, presenta el aprendizaje del euskera respecto al de otras lenguas.



"La Administración parece olvidar que el euskera ocupa la quinta posición de los idiomas más difíciles del mundo (en algunas listas aparece incluso el primero)", manifiesta en la sentencia.



La jueza añade, a continuación, que "la principal dificultad de esta lengua es que no comparte ninguna conexión con ningún otro idioma, ya que ha evolucionado a lo largo del tiempo de forma aislada". A todo ello se le suma, según afirma, "la complejidad de su estructura y un vocabulario cuyas palabras cambian de significado al adicionarse uno de los cientos de sufijos, prefijos e infijos que se dan en esta lengua".



Curiosamente, estos argumentos son los mismos que se emplean en un blog de la web de una academia de idiomas de Medellín (Colombia). Bajo el título de "Los idiomas más difíciles del mundo', una entrada del blog redactada el 1 de mayo de 2016 cataloga al euskera como la sexta lengua más complicada para aprender -la magistrada de Gasteiz habla de la quinta.



Los argumentos usados en esta web colombiana para justificar la dificultad del euskera coinciden plenamente con los que utiliza la jueza en su sentencia, tal y como han recogido varios usuarios de Twitter para denunciar este 'corta y pega'.





En cualquier caso, estos argumentos no solo aparecen en esta web colombiana, sino quepara justificar la supuesta dificultad del euskera. Es el caso, por ejemplo, de una entrada de un blog de Infoidiomas, en este caso con fecha del 15 de junio del 2020. Curiosamente, en esta ocasión ya no se cataloga al euskera como la sexta lengua más difícil de aprender, sino que la sitúan en la quinta posición, la misma que figura en la sentencia de la jueza.