Las hospitalizaciones repuntan dos años después del primer caso

Aquel 31 de enero de 2020 era inimaginable que, 731 días después, se estarían contando casos por cientos de miles diarios, midiendo sin pausa incidencias, ingresos, muertes, olas, restricciones, desescaladas, vacunas y sus refuerzos, tratamientos... Pero así es.

El coronavirus lleva instalado oficialmente en España dos años de la mano de un turista alemán que dio positivo en La Gomera aquella noche de viernes. Desde entonces, no ha pasado un solo día en el que no se haya hablado de la pandemia.

731 días después la autoridades sanitarias constatan una "ligera tendencia descendente" de la pandemia, aunque continúan subiendo los ingresos hospitalarios como ha ocurrido este fin de semana en tres comunidades.

En concreto, en Cataluña, donde ingresaron 2.942 nuevos pacientes en las últimas 24 horas; en Galicia (23) y en Cantabria (con 22 más), a falta de que el resto de autonomías actualice la evolución en sus territorios.

A pesar de la ligera mejoría en algunos indicadores, como el descenso de contagios o un menor riesgo de rebrote, que han llevado a la mayoría de las regiones a levantar las restricciones, las autoridades piden prudencia, que no se baje la guardia y que sigan adoptando las medidas de autoprotección.

Y recuerdan que el uso de la mascarilla, el lavado asiduo de las manos, el mantener la distancia de seguridad y la ventilación frecuente de los espacios cerrados son, junto con las vacunas, las medidas más poderosas para prevenir los contagios.

Una doble fatiga



Unos contagios que no dan tregua y que coge a los sanitarios tras dos años de pandemia con una doble fatiga, como ciudadanos y como profesionales. Y trabajadores de la Salud Pública, cuya labor ha sido muchas veces olvidada, "han demostrado su gran profesionalidad, trabajando sin descanso, para superar las grandes carencias" de las que adolecen.

Para ellos no solo ha sido "desolador" que aún no se hayan reforzado estos servicios; es que también ha sido "muy duro emocionalmente enfrentarse diariamente a determinadas cifras, con un sentimiento de impotencia por no poder terminar con el sufrimiento de muchas familias pese a la instauración de medidas", indica Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Cifras que, en lo más duro del drama de la primera ola, rozaron el millar de muertes diarias.

Su responsabilidad y la de sus compañeros a nivel técnico ha sido–y es– la de analizar la situación y, en función de la evidencia disponible, establecer las recomendaciones más efectivas para controlar la pandemia, "pero sobre todo para mejorar la salud de la población". Recomendaciones que "no siempre han sido bienvenidas"; su falta de instauración, apostilla, "ha sido la causa en muchos casos de la falta de control".

Ómicron, el enésimo revolcón



¿Han venido ómicron y la sexta ola a rematar la extenuación pandémica de los profesionales sanitarios? "Quizá ha sido el enésimo revolcón después de creer que conocíamos bastante bien la situación. Aunque no era lo esperado, se preveía venir al observar la evolución de los países del entorno. No debemos bajar la guardia, siguen apareciendo nuevas variantes que podrían complicar la situación de nuevo, por eso es importante seguir una vigilancia de cerca y actuar en el momento oportuno si se produce algún cambio", comenta.

Los datos

Catalunya. En las últimas 24 horas se han notificado 11.433 casos más, con lo que se han contagiado desde el inicio de la pandemia 2.169.161 personas y han fallecido 25.608. La incidencia a 14 días (IA14) es de 5.911, 83 casos menos, lo que confirma el descenso lento de los contagios.

La positividad se sitúa en 20,37, cuatro veces más que el 5%.

Galicia. El número de personas con infección activa es de 65.631, con lo que la cifra ha bajado en 1.830, algo más del doble que el día anterior, y se han producido 4.533 contagios frente a los 5.600 del viernes que superaba los 5.600.

Cantabria. La incidencia acumulada a 14 días en Cantabria se sitúa en 3.911 casos por cada 100.000 habitantes y este sábado se detectaron 968 nuevos contagios, medio millar menos que el día anterior.

La Rioja. Registró ayer 1.928 casos positivos de covid-19, 214 menos que el sábado.