Unos mil evacuados de La Palma pondrán volver este lunes a casa

Alrededor de 1.000 personas podrán regresar este lunes a sus casas tras acordar este domingo el Plan de Prevención de Riegos Volcánico de Canarias, Pevolca, el levantamiento de las evacuaciones en varias zonas afectadas por la erupción volcánica de La Palma.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha señalado que estas zonas reúnen condiciones seguras para la vuelta de sus habitantes y ha añadido además que por la zona norte de la erupción se liberan 345 hectáreas que hasta ahora permanecían evacuadas.

Las zonas en las que se permitirá la vuelta de sus habitantes a partir del lunes a las 9:00 horas son, por el lado norte, desde el punto kilométrico de la carretera de San Nicolás, LP-212, en línea recta hasta el punto 44,41 de la carretera general de Tamanca, LP-202.

Desde este punto en línea recta hasta la bifurcación de la carretera de Los Llanos de Aridane y Fuencaliente y desde allí hacia la también bifurcación del camino de El Morro del Cabrito y al oeste 500 metros por el camino de la Cruz Chica.

La zona en la que se levanta la evacuación continúa en dirección noroeste hasta el cruce de la LP-213 por el camino de Los Barretos.

El levantamiento de las evacuaciones sigue en dirección oeste hasta el camino de Las Martelas de Abajo, al norte del núcleo de La Laguna, y continuá en dirección sur hacia la montaña de La Laguna rodeándola por el norte hasta la línea de costa ya con el mar.

Por el sur, se libera desde el norte del punto kilómetro 37,5 de la carretera general de Jedey (LP2) y queda cerrada la vía 210. El núcleo que se libera en un primer momento es la evacuación de El Charco pero la nueva demarcación baja hasta Jedey.

No acceder a espacios bajo rasante

Eso sí, Morcuende ha afirmado que no se debe acceder a espacios bajo rasante -garaje, trasteros o sótanos- sin una medición de gases previa y ha precisado que si se precisa acceder a estos espacios se deberá pedir al Cecopin que realice la medición.

También ha recomendado que se acceda a las edificaciones acompañados y antes de encender la electricidad se debe ventilar la casa al menos 15 minutos. En caso de mareo, falta de aire o de fuerzas, o náuseas, hay que abandonar la casa y avisar a emergencias, ha advertido el director técnico del Pevolca, que también ha explicado que hay que avisar al ayuntamiento en caso de que se observe abultamientos, deformaciones o grietas en la vivienda.

Ha recomendado finalmente que se tenga un teléfono operativo, que no se superen los límites establecidos y respecto a la limpieza de las cenizas que se protejan la piel, las vías respiratorias y los ojos. Morcuende ha indicado también que otras zonas evacuadas no podrán ser abiertas hasta que no reúnan las condiciones de seguridad, porque todavía hay 564 personas alojadas en hoteles y 40 en centros sociosanitarios de la isla.