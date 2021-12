Itziar Urtasun: "Estoy bien de salud y esa es la mejor de las loterías este año"

2020 no fue un año fácil para la concejala bilbaina Itziar Urtasun, pero tampoco inició 2021 con buen pie. Un problema de salud le obligó a someterse durante meses a un fuerte tratamiento y puso patas arriba su vida y la de su círculo más cercano. Sin embargo, Urtasun no estaba dispuesta a rendirse, va en sus genes. Pese a los malos días ella ha seguido estando en primera línea, activa, acudiendo a su despacho y estando en presentaciones, actos y eventos con la mejor de sus sonrisas. "¿Qué iba hacer en casa más que deprimirme? Estaba mejor trabajando", lanzó. Si de algo se caracteriza esta mujer es por su optimismo y positividad, tan necesarios en los malos momentos: "Ahora mismo estoy bien de salud y esa es la mejor lotería que me ha tocado este año", confesó a DEIA. Una excelente noticia que Urtasun está dispuesta a celebrar en esta Navidades tan especiales. "Lo mejor de este año es que en la revisión me han dicho que todo esta bien. Hasta dentro de unos meses no tengo que volver. Con prudencia y en la medida que podamos lo vamos a celebrar", apunta.

Durante este año ha descubierto que a su alrededor hay mucha gente que se preocupa por ella y que la han apoyado. "He sentido el calor de la gente y eso cuando estás atravesando un momento delicado es importantísimo para seguir sacando fuerzas".

El coronavirus también ha marcado el día a día de la edil de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, tanto a nivel personal como profesional. "Cuando pensábamos que ya todo estaba mejor, otra vez un montón de contagios. Tengo la sensación de que no avanzamos y eso se frustrante y nos afecta a nivel psicológico", dice. La evolución del virus ha obligado al área que capitanea a sustituir las cabalgatas de Olentzero y de Reyes en Bilbao por otros espectáculos. "Las decisiones nunca son fáciles de tomar. Hagamos lo que hagamos siempre vamos a recibir críticas, pero no nos queda más que asumirlas. Lo hacemos pensando en la salud y en el bien común para evitar la propagación del virus", explica. A Urtasun le preocupa las consecuencias que el azote del coronavirus en la sociedad va a dejar en la sociedad. "La incertidumbre es lo peor", apunta. Sin embargo, la edil considera que en la gestión municipal de la pandemia en el Ayuntamiento de Bilbao han conseguido que todos los partidos políticos hayan remado en la misma dirección. "Ha sido fundamental para poder tirar adelante en estos meses tan complicados".