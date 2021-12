Lo mejor y lo peor de 2021

INCERTIDUMBRE. Ese es el resumen de un año complicado y duro, marcado fundamentalmente por los coletazos de una pandemia que, dos años después, sigue manteniendo en jake a la sociedad vasca. A la hora de desgranar cuáles han sido los mejores y peores momentos de este 2021 es el coronavirus quien, por desgracia, ha protagonizado el día a día de las cuatro personas que han compartido sus sensaciones con los lectores de DEIA en este final de año. La actriz, Itziar Lazkano, el gerente de la asociación de hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, la concejala de Igualdad y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun y el presidente de BilbaoDendak, Rafael Gardeazabal, cada uno desde su ámbito, coinciden al asegurar que el covid 19 está desgastando preocupantemente a los ciudadanos y temen en sus consecuencias. Por el contrario, y pese a todo, los cuatro considera que esta pandemia también está sacando lo mejor de una sociedad a la que le esta tocando hacerse más fuerte e reinventarse para seguir adelante.

Junto con la incertidumbre, para Gardeazabal su palabra estrella de este año no es otra que la resiliencia: "Lo bueno de este año es comprobar la capacidad de las personas para levantarse aunque se tropiecen una y otra vez con las piedras que van apareciendo en el camino. Para mí eso ha sido lo mejor de 2021". Para Héctor Sánchez ha sido un año en el que le cuesta enumerar las cosas buenas. "Cuando te llaman autónomos y te dicen que no tienen ni para pagar el colegio de sus hijos se te cae el alma al suelo", confiesa. Sánchez se muestra preocupado por el nuevo revés que la pandemia ha dado a la hostelería estas navidades. "No veo la luz al final del túnel", lamenta. Tampoco para el colectivo de actores y músicos este año ha sido mucho mejor. Pese a que a la actriz Itziar Lazkano no le ha faltado trabajo, ella empatiza con los compañeros y compañeras de profesión que este año apenas han podido trabajar. "Ha sido un año muy complicado, con cancelaciones, proyectos aplazados...", cuenta Lazkano. Para la edil, Itziar Urtasun este 2021 ha sido un año intenso, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. "Empecé el año mal, pero lo acabo mucho mejor", dice. Un problema de salud le ha servido para aprender a relativizar y ver la vida desde otro prisma. Sin embargo, reconoce que la pandemia le ha supuesto un enorme desgaste psicológico y confía en que el covid19 comience a dar tregua a una sociedad que necesita recuperar la ilusión.