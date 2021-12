Itziar Lazkano: "Para mí ha sido un año bueno, he trabajado más que nunca"

La actriz Itziar Lazkano pertenece a un sector que ha padecido de manera directa los azotes de una pandemia cuyos efectos siguen sin compasión obligando a reducir aforos en teatros y a minimizar las actividades culturales. Consciente de ello, la actriz vizcaina muestra su preocupación y asegura que la inestabilidad por la que atraviesan muchos profesionales es lo peor de un año que pese a todo ella lo ha vivido "bastante bien". "No me puedo quejar, porque este año curiosamente he trabajado más que nunca". El coronavirus le ha dado tregua. "Estoy teniendo suerte porque el virus me ha respetado", explica al tiempo que enumera todos los PCR y pruebas de antígenos que le ha tocado hacerse a lo largo de 2021. "En cada ensayo, en cada representación... He perdido la cuenta, pero es lo que nos ha tocado para ganar en tranquilidad", asegura.

Lazkano no niega que por esta situación de incertidumbre está "tocada anímicamente", pero eso sí no está hundida. "Este año he trabajado en el cine, en la televisión, he dirigido una obra de teatro... He tenido mucha suerte. Eso ha sido lo mejor de este año y que la salud me ha respetado", apunta.

Sin embargo, el coronavirus sigue, incluso estas navidades cuando parecía que todo iba mejor, golpeando al sector cultural y dejando a muchos amigos y conocidos de profesión sin poder trabajar y no puede dejar de empatizar con todos ellos: "La gente está muy tocada. He estado rodeada de positivos y lo que no sé es cómo todavía no lo he pillado". Pero, según explica ha sido clave que en el momento que se ha detectado un positivo la rapidez con la que se ha actuado y los protocolos y las medidas sanitarias que se han puesto en marcha para evitar que el problema fuese a mayores.

La pandemia le ha llevado a Itziar Lazkano a reducir contactos y también a cambiar hábitos. "Voy a sitios con poca gente. Sigo saliendo a tomar un café. No quiero de hacerlo porque me solidarizo con los hosteleros que tampoco lo están pasando bien. Pero me cuido mucho, me quito la mascarilla para lo justo y ya me he vacunado de la tercera dosis. Lo peor son todos los abrazos que hemos perdido por el coronavirus, pero tendremos tiempo para recuperarlos". Este 2021 le ha regalado a la actriz un reconocimiento por su trayectoria profesional y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto le ha hecho ilustre. "¡Cómo me voy a quejar!"