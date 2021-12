Las asociaciones de hosteleros impugnan las limitaciones establecidas en horarios, aforos y consumo en barra

Las asociaciones de hostelería de Euskadi han impugnado en la mañana de este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las nuevas restricciones de aforo y horarios decretadas por el Gobierno vasco, solicitando medidas cautelares.

Según el responsable de la asociación vizcaína, Héctor Sánchez, el recurso se ha presentado por parte de la procuradora, discretamente.

A pesar que el Gobierno vasco se ha mostrado a favor de coonceder ayudas al sector de la hostelería, las distintas asociaciones considera que esas posibles ayudas son compatibles con el recurso presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

"Ya hablamos ayer", ha explicado Sánchez, quien compareció ante los medios en Gasteiz tras reunirse con el Gobierno vasco para analizar posibles nuevas ayudas al sector que compensen las nuevas restricciones. El miércoles el responsable de la asociación vizcaína avisó de que son dos vías paralelas: las posibles nuevas ayudas no impiden el recurso presentado hoy.

ALEGAN DESPROPORCIÓN DE LAS MEDIDAS



Los argumentos del recurso reflejarán su disconformidad con que las medidas se centren en la hostelería, "cuando no se actúa en otros ámbitos", al considerar que "no es la solución a la situación sanitaria" y que la afección que tendrán en los negocios "no es proporcional al beneficio de las medidas".

Las medidas dispuestas por el Gobierno vasco y que han recurrido los hosteleros incluyen el cierre a la una de la noche -lo que obliga a suspender los cotillones-, menos aforos y prohibición de consumir en barra.

LA DECISIÓN DEL TSJPV PODRÍA RETRASARSE



Debido a las fiestas de Nochevieja, los hosteleros no esperan que el Tribunal se pronuncie al menos hasta el miércoles que viene. Si fuera su favor, podrían salvar los cotillones de Reyes, aunque los hosteleros no tienen "ni idea" de en qué sentido se podrá pronunciar el tribunal, más en una situación de contagios disparados.

RETRASAR COTILLONES A FEBRERO



Precisamente sobre los cotillones de Nochevieja varias discotecas de Bilbao se reunieron ayer miércoles y decidieron intentar organizar los cotillones en el primer fin de semana de febrero, tras acabar las actuales restricciones, y siempre que se haya pasado la sexta ola de la pandemia.