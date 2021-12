Despegan las compras de Navidad con los precios disparados

El mercado de La Ribera empieza ya a tener más ajetreo del habitual. A menos de veinte días para Nochebuena, a las compras diarias se le suman las del menú del 24 y 25 de diciembre. Los bilbainos han comenzado ya sus compras de alimentación para la Navidad con los precios disparados. "La parte más difícil ya está hecha, que es la de pensar qué vamos a comer", aseguraba Nekane Lezama, que compraba rape en la plaza de abastos de la villa. "Me he adelantado a comprar porque veo que los precios no paran de subir y no quiero arriesgarme a pagar algo desorbitado", señalaba.

Y es que los precios no paran de subir. Subieron un 5,6% en noviembre y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado, tras analizar el precio de la cesta de la compra durante seis meses y examinar 23 productos básicos de alimentación de todas las categorías, de las subidas de precio en la alimentación. Asimismo, los datos del primer control de precios de los tres previstos por la OCU para estas fechas estivales, señalan que la actual subida de precios supone un récord histórico y alcanza un 8% de media con respecto a estas mismas fechas del año pasado. La subida del precio del carburante y de la electricidad son, a juicio de la organización, las causas de estas subidas.



Puesto de Jesús Pampín en el Mercado de la Ribera. Foto: Oskar M. Bernal

Jesús Pampín, que cuenta con una pescadería en el mercado de La Ribera, confirma que "los proveedores están empezando a subir los precios". "El incremento del precio del gasoil y la electricidad, las materias primas... Eso los proveedores lo tienen que recuperar" cuenta al tiempo que señala que "la mayoría de cosas están subiendo ya". Las angulas, las almejas, las ostras, el cordero lechal y el besugo son los alimentos que más han encarecido sus precios de cara a la Navidad, con subidas históricas, según apunta el estudio de la OCU.

Pampín indica, además, que los proveedores empiezan a guardar stock para lanzarlo más adelante con un precio más alto. "Incluso nuestros proveedores no nos dan todo lo que queremos porque van reteniendo. El caracol de pared, por ejemplo, que hay poco y en navidades le van a sacar más beneficio".

Sin embargo, confiesa que la campaña "está siendo muy similar a la de otros años. La gente no está viniendo antes, los clientes vienen en noviembre y si se puede congelar pues se congela pero no más que otros años; la gente es previsora y la gente sabe que va a subir. También hay quien prefiere comprarlo fresco y asume pagar un poco más", añadía.

Fechas críticas

Según valoraba, "la gente previsora a finales de octubre y noviembre ya empieza a comprar para congelar porque todos los años los precios suben". Alerta, en este sentido, de que las fechas críticas para comprar son los dos últimos días: 23-24 y 30-31. "El día previo a la cena y el mismo día estamos siempre copados de pedidos, el que no quiere madrugar mucho hace el pedido; esos días estamos desbordados. Podemos llegar a atender ciento y pico pedidos porque se junta con la gente del día a día", explica.





Mari Rosa frente al mostrador de Congelados Naiara. Foto: Oskar M. Bernal

Mari Rosa, de Congelados Naiara, confiesa por su parte que "las compras para Navidad ya están adelantadas". " Igual por miedo a subidas de precio o escasez de productos, de momento nosotras estamos trabajando como otros años o incluso más y mejor", cuenta. Su especialidad es el langostino y el chipirón limpio, dos piezas clave para los menús navideños en Euskadi. "Quizás en el pescado fresco sí están congelando. Nosotras tenemos el precio más o menos estable durante todo el año y por eso no estamos notando que la gente haga acopio. Sí que es verdad que la venta del chipirón y el langostino, por las fechas que vienen, está aumentando considerablemente", apunta.

Marce Román, por su parte, es uno de esos que adelanta sus compras navideñas, algo que hace "cada año" aunque en esta ocasión asegura estar "asustado" con los precios que se encuentra. "Todos los años me acerco un mes antes de Nochebuena a mirar cómo están los precios y este año al verlos he comprado directamente porque estoy asustado con lo que vamos a pagar. Si espero más esto sube más. Pasa todos los años, y este, vista la situación, no me lo he planteado dos veces", cuenta.

También hay quien está adelantando las compras navideñas por temor al desabastecimiento. La anunciada huelga de transportistas amenaza al comercio. "Imagínate que nos quedamos sin marisco o sin cochinillo. La cena de Nochebuena se convertiría en una cena normal", comentaba Luz Rodríguez.

La subida de precios y la posibilidad de esa huelga de transportistas, han contribuido a que las compras navideñas se adelanten. Aunque los comerciantes no notan un demanda especialmente fuerte, aseguran que la subida de precios amenaza los bolsillos a la hora de comprar para el menú de Navidad.

los precios

Subidas históricas. Las angulas son el producto que más ha subido, un 53%, seguidas de las almejas (+36%), las ostras (+28%), el cordero lechal (+22%) y el besugo (+15%), todos ellos con subidas de precio nunca antes vistas.

Productos a la baja. Los percebes (-27%), la merluza (-16%), la pularda (-6%) y el redondo de ternera (-5%) los que más han bajado sus cotizaciones.

el gasto

el consumidor rebaja el gasto en navidad

El 51% de los consumidores rebajará su presupuesto esta Navidad, el 48% lo mantendrá y el 65% buscará ofertas buscando maximizar la calidad al mínimo precio posible. Además, el 19% optará por comprar para estas fechas los productos más baratos.

