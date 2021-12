La demisexualidad, una orientación sexual emergente

A pesar de que la comunidad LGBITQ+ está cada vez más visibilizada en nuestra sociedad, cada vez son más las personas que creen que la bandera arcoíris diseñada en 1978 por el activista Gilbert Bakerengloba no es lo suficientemente inclusiva.



Aunque esta comunidad engloba diferentes identidades y orientaciones sexuales (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersexuales, Travestis, Transgénero y Transexuales y Queers) agrupar una realidad tan compleja como la sexualidad humana resulta complicado, puesto que existen otras identidades que no se ven incluidas en la comunidad, tal y como declaró Alejandra Gavidia, modelo asexual representante de El Salvador en Miss Universo: "Los asexuales somos invisibles, somos los fantasmas de la comunidad LGBTIQ +".



Otra orientación sexual menos conocida todavía es la demisexualidad. Solo una de cada diez personas en España ha escuchado hablar de ella y conoce su significado. Este término, conceptualizado recientemente y que todavía no ha sido recogido en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), fue acuñado por la Asexual Visibility and Education Network o AVEN, es decir, la Red de Visibilización y Educación Asexual. Esta red diseñó también la bandera que representa y visibiliza este tipo de orientación sexual.





Bandera representativa de la demisexualidad.

Aunque el modelo de relación de las personas demisexuales varía mucho de una persona a otra, lo fundamental es que haya conocimiento mutuo, intimidad y cercanía. Para las personas demisexuales sólo las emociones generan deseo, sin embargo, formar un vínculo afectivo no garantiza que la atracción sexual ocurra, es solo un requisito previo para que esto suceda.Además de su reciente conceptualización, la falta de visibilidad también ha propiciado su desconocimiento hasta el momento. Otra orientación sexual desconocida es la sepiosexualidad, quienes sienten atracción por los valores y cualidades morales de otras personas como la inteligencia. LELO, marca especialista en el diseño de productos eróticos, realizó una encuesta donde siete de cada diez personas en España no había escuchado nunca este término. La asexualidad, personas que no experimentan atracción sexual de ningún tipo, tampoco era reconocida hasta hace muy poco tiempo. Por el contrario, la pansexualidad engloba a las personas que se sienten atraídas por otras, independientemente del sexo o de la identidad de género de estas.Estos hechos demuestran la falta de educación sexual existente en la población, puesto que estas orientaciones son tan válidas como cualquier otra, aunque no tan populares como la heterosexualidad (atracción por el género opuesto), la homosexualidad (atracción por el mismo género) o la bisexualidad (atracción por ambos géneros).Eso comienza a cambiar gracias a referentes como Michaela Kennedy-Cuomo, hija del entonces gobernador de Nueva York Andy Cuomo, que se declaró públicamente demisexual. Otro momento en el que la comunidad demisexualidad comenzó a verse reflejada fue cuando Sheldon Cooper, personaje de la serie 'The Big Bang Theory', mostró deseo sexual al tener una relación con Amy Farrah en la tercera temporada, a pesar de que se presentaba como asexual, aparentemente.Anthony Bogaert, un psicólogo canadiense de la Universidad de Brock, concluyó en 2004 que si bien el 1% de la población británica se identificaba como asexual, en realidad la mayoría era demisexual sin saberlo, especialmente las personas más jóvenes. Este desconocimiento por desinformación puede derivar en sentimientos negativos como soledad, aislamiento e inadecuación.Saber que hay personas que lo viven de manera similar ayuda a formar un sentido de comunidad, y a sentir apoyo y empoderamiento, lo que conlleva una libertad de la orientación sexual total y por lo tanto,una mejoría de la calidad de vida.