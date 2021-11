Euskadi rechaza el reparto para la creación de nuevas plazas de 0 a 3 años

El Gobierno Vasco ha votado este jueves, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, en contra del reparto para la creación de nuevas plazas de 0 a 3 años gratuitas, porque no cumple las necesidades que tiene Euskadi en esa materia, ya que dispone desde hace años de plazas "suficientes" en esa franja infantil, y no podría destinar ese dinero para otros fines.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha presidido este jueves, por vía telemática, la Conferencia Sectorial de Educación, en la sede del Ministerio, donde ha explicado los detalles de los Decretos aprobados hace una semana en Consejo de Ministros sobre el reparto económico para plazas de 0-3 y para Formación para el Empleo.

El Consejo de Ministros ha autorizado recientemente la distribución de 200 millones de euros entre las comunidades para crear 21.000 nuevas plazas públicas de educación infantil destinadas a escolarizar a niños de 0-3 años. Esta partida, incluida en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, se completará en los años 2022 y 2023 hasta alcanzar una inversión total de 670,1 millones de euros, que permitirán crear más de 65.000 plazas públicas gratuitas.

De esa cantidad, a Euskadi le corresponderían más de 4 millones de euros, pero, como no cumple los requisitos para ello, al no tener necesidad de crear nuevas plazas y tampoco poder destinar esa partida a otros fines, no podría disponer de la citada subvención. "Por ello, hemos votado en contra de ese reparto", han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería vasca de Educación.

"Ese dinero se tiene que destinar a crear nuevas plazas de 0 a 3 años, cuando en Euskadi tenemos muchísimas plazas creadas desde hace mucho tiempo. Disponer de un dinero solo para ese fin, cuando el trabajo ya está adelantado, ha derivado en que votemos en contra", han explicado las citadas fuentes.

En este sentido, han criticado que esa partida que correspondería al País Vasco tenga un objetivo "tan finalista y marcado" como la creación de nuevas plazas para menores de 3 años, y que no se pueda destinar a otras necesidades, como utilizar esos mismos recursos en esas mismas aulas ya creadas de 0 a 3 años.

"Seremos la comunidad autónoma que más plazas de 0 a 3 años tiene. A esas comunidades que tienen necesidad de nuevas plazas, ese dinero les vendrá muy bien, pero a otras que ya venimos haciendo hace años un buen trabajo con plazas que ya tenemos, no podemos destinarlo a otros fines", han lamentado desde la Consejería de Educación.