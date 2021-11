El Gobierno vasco estudia volver a la emergencia sanitaria si crece la presión en las UCI

Euskadi se plantea volver a la emergencia sanitaria si la presión en las UCI sigue creciendo a causa de la covid-19. Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. "Vamos mal y hay que frenar la progresión antes de que vaya a mayores. Sigue habiendo brotes en cenas de grupo, de trabajo...", ha explicado Sagardui.

La consejera ha facilitado datos de contagios del día ayer que ponen de manifiesto que la situación de la pandemia empeora a pasos agigantados. Este lunes se detectaron 785 nuevos positivos, la cifra más alta desde agosto, mientras que la incidencia acumulada es de 321,59 casos por 100.000 habitantes, lo que significa que la CAV se mantiene en riesgo extremo.

Respecto a la situación en los hospitales vascos, los ingresos siguen creciendo y en las últimas horas se han registrado 166 hospitalizaciones en planta y en las UCI hay 31 personas, las mismas que ayer. En caso de que se ocuparan más de la mitad de camas UCI, "habría que estudiar la implantación, de nuevo, de la emergencia sanitaria", ha señalado Sagardui. Se aplicarían las medidas incluidas en la ley vasca antipandemia. "Pero nos gustaría no llegar a ese escenario", ha precisado la consejera.

Por otro lado, Sagardui ha anunciado que este miércoles volverá a pedir en la Interterritorial de Salud recuperar el uso de la mascarilla en exteriores. "Lo ideal es que todos usarámos la mascarilla en todo momento", afirmó.

En cuanto a la decisión del TSJPV de rechazar el 'pasaporte covid', la titular de Salud se reafirmó en sus declaraciones de ayer: "no compartimos el auto. Euskadi se ha visto privada de herramientas que en otros lugares sí se están aplicando". La decisión de no recurrir el auto de los jueces se debe, según Sagardui, a que las medidas "hay que aplicarlas ahora, no tiene sentido recurrir y entrar en una maraña de litigios".