El Gobierno vasco acusa al TSJPV de "minusvalorar el riesgo"

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) "minusvaloró el riesgo" del repunte de casos de coronavirus en Euskadi. Tras la decisión de los jueces vascos de no permitir recurrir al pasaporte covid en el acceso a los locales de ocio nocturno y a los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales, el Ejecutivo de Urkullu ha vuelto a lamentar este nuevo varapalo judicial.

"Que el virus no se propague y frenar esta evolución de los contagios es cuestión de todos y todas", ha manifestado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

En su intervención, la titular de Salud ha lamentado que se "está privando" a Euskadi de "herramientas útiles" para combatir la pandemia que sí se están aplicando en otras comunidades. Lo ha dicho tras el varapalo del TSJPV a la petición del Gobierno vasco para poder aplicar el pasaporte covid.

La consejera se ha reafirmado en lo que ya afirmó el lunes tras conocer esta decisión judicial, de forma que ha reiterado que "no comparte" ese auto y ha lamentado que el TSJPV haya "minusvalorado" el riesgo que supone para la salud de "muchas" personas la extensión del virus.

Sagardui, que ha afirmado que la propuesta de exigir el 'pasaporte covid' en determinados ámbitos "se ajustaba" a ese riesgo, ha lamentado que, una vez más, Euskadi se haya visto "privada" de herramientas para combatir el virus que en otros lugares "sí se están usando" y están resultando "efectivas" para contener el avance de la pandemia.

La responsable de Salud del Gobierno vasco se ha reafirmado, asimismo, en la decisión de no recurrir la decisión del TSJPV, al considerar que entrar en "una maraña de litigios judiciales" no resulta útil para combatir la pandemia, puesto que las medidas preventivas "hay que aplicarlas ahora, no tiene sentido recurrir y entrar en una maraña de litigios".



Goia, "estupefacto"

También este marte, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, se ha mostrado "estupefacto" por "la juerga" que, en su opinión, existe "en el ámbito judicial" sobre las medidas y restricciones anticovid en las distintas autonomías.

"Aunque no he analizado las argumentaciones jurídicas del TSJPV -ha dicho-, la verdad es que, como ciudadano, me quedo estupefacto; primero, porque se descarte (la medida), pero, segundo, por la juerga que hay en el ámbito judicial, con sentencias que dicen una cosa y la contraria en el mismo Estado. Es muy difícil entender que esto sea así".

El alcalde donostiarra la ha considerado en todo caso "una mala decisión" ya que, a su juicio, la exigencia del certificado de vacunación para poder entrar al interior de ciertos espacios "era un buen paso". Pese a ser "consciente" de que esa restricción no era "del gusto de mucha gente" y hubiera resultado "un inconveniente", como también lo es, a su juicio, la situación que atraviesa la pandemia, ha insistido en que "podría ser un instrumento" que permitiera a las instituciones vascas "gestionar" la alta incidencia de la pandemia "de una manera más adecuada". Implantar el pasaporte covid podría además "evitar" que se adopten "otras decisiones" más restrictivas, ha zanjado.