Euskadi suma otros 785 positivos en 24 horas y la tasa de incidencia escala a 321 casos

La pandemia prosigue su avance en Euskadi y la evolución resulta cada vez más preocupante. Así lo ha querido trasladar la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que ha informado que en las últimas 24 horas se han contabilizado en Euskadi 785 nuevos positivos, una cifra que no se alcanzaba desde el pasado mes de agosto. De hecho, esta cifra duplica los 309 contagios diarios que se detectaron hace justo una semana.

Por su parte, la tasa de incidencia acumulada en 14 días sigue también su escalada, y se sitúa ya en 321,59 casos por cada 100.000 habitantes. Son 21 puntos más que que en la jornada precedente y 140 más que hace una semana.

También sigue en aumento la presión en los hospitales vascos. Actualmente hay 176 personas ingresadas en planta (8 más que en la jornada precedente), mientras que en las UCI son 31.

La consejera ha reconocido que a nivel epidemiológico Euskadi "va mal" y es "esencial frenar" la progresión de la pandemia "antes de que vaya a mayores".

Sagardui ha dicho que la semana pasada "dimos un toque de atención" y los ciudadanos de Euskadi "supieron que algo no iba bien". Además del ámbito educativo donde el colectivo, según ha precisado, está "vigilado y tiene medidas más severas", continúan registrándose brotes en "excursiones, bodas, cenas de grupo, cenas de trabajo...", ha advertido la consejera de Salud.

Sagardui ha explicado que el Gobierno vasco estudiará decretar de nuevo la emergencia sanitaria en Euskadi si la ocupación en las UCI supera las 50 camas para poder implantar "medidas de prevención más severas" que estén recogidas en la llamada ley antipandemia. La consejera ha dicho que se ha constatado, "desgraciadamente", el "incremento rápido" de la pandemia, que se traduce en un alza de todos los indicadores y ha alertado de "brotes en excursiones, bodas, cenas de grupo o excursiones".

La consejera de Salud ha avanzado que en la Comisión Interterritorial de Salud de este miércoles el Gobierno vasco pedirá al Ejecutivo español que "cree herramientas jurídicas que permitan tomar medidas para frenar esta situación". Por ello, llamará a recuperar la obligación del uso mascarilla en exteriores; regular el certificado covid en actos concretos; adelantar la administración de la tercera dosis, y acelerar la llegada de la vacuna pediátrica.

"Que el virus no se propague y frenar esta evolución de los contagios es cuestión de todos y todas", ha manifestado Sagardui, que en su intervención ha lamentado que se "está privando" a Euskadi de "herramientas útiles" para combatir la pandemia que sí se están aplicando en otras comunidades. Lo ha dicho tras el varapalo del TSJPV a la petición del Gobierno vasco para poder aplicar el pasaporte covid en el ocio nocturno y en restaurantes con una ocupación superior a los 50 comensales. El tribunal "minusvaloró el riesgo", ha dicho Sagardui, que no obstante ha justificado la decisión de no recurrir la resolución afirmando que el Gobierno vasco no cree conveniente judicializar este tipo de cuestiones.