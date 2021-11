Salud reconoce que Euskadi también sufre la 'ola de los no vacunados'

La mayoría de las comunidades ya están adoptando medidas quirúrgicas y especiales con el fin de frenar la propagación del virus, que aún no repercute en las hospitalizaciones. Porque la radiografía sobre el perfil de los pacientes ingresados es variopinta, pero con un denominador común: los no vacunados son mayoría y son los que ocupan las unidades de cuidados intensivos.

Los hospitales vascos atienden en este momento a 144 personas con covid, 1 menos que ayer martes, de las cuales 27 están en las UCI, es decir 3 menos que la víspera.

Sin embargo, las personas aún no vacunadas siguen poniendo en riesgo todo el sistema. Y es que, entre las medidas que deben adoptarse para "no volver atrás" está intensificar la vacunación. "No tengo ninguna duda de que incrementar el grado de vacunación nos permitirá estar en otros escenarios", expuso ayer la consejera, que llamó de nuevo a los no inoculados a pedir cita para inmunizarse.

Alertó de que el virus tiene mayor incidencia en los colectivos menos inmunizados, es decir los menores de 12 años que no tienen aún una vacuna a su disposición y los grupos de 30-39 años (un 17% no tiene la pauta completa), 20-29 años (21%) y 16-19 años (13%).

"Los datos de cobertura, en general, son buenos, pero debemos ir al detalle para entender lo que en algunos países de Europa ya han llamado la ola de los no vacunados", dijo Sagardui, quien afirmó el Gobierno vasco no se ha planteado la posibilidad instaurar la vacunación obligatoria porque "no hay herramienta legal" para ello.

"Ahora contamos con una vacuna, la mejor herramienta para hacer frente al virus y hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo ímprobo de la sociedad. Pero no vamos bien. Los contagios aumentan y la tendencia sigue siendo ascendente", dijo Gotzone Sagardui. Por eso, llamó a actuar con "prudencia" para revertir el alza de la pandemia y emplazó a cumplir con las medidas vigentes, vacunarse para "protegerse uno y al resto".

impacto tardío



En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Sagardui reconoció que la presión asistencial "todavía" no refleja el "preocupante" alza de la pandemia de las últimas semanas, que ha desvinculado del único caso de variante delta plus registrado hasta ahora en Euskadi porque según destacó los indicadores llevan varias semanas subiendo.

La situación en los hospitales vascos "no está adquiriendo los niveles" de olas anteriores, pero el impacto del covid en el sistema sanitario –recordó– es "tardío", por lo que podría aumentar en los próximos días. El objetivo de su Departamento es no superar los 50 pacientes en unidades de críticos y los 150 en planta.

En cuanto a la afección de la covid en el sistema educativo, el martes seguían cerradas las seis aulas de la Eskola Txikia Tirrita de Ereñotzu, en Hernani (Gipuzkoa), que se ha quedado sin actividad presencial, según informó el Departamento de Educación.

En total, son 37 aulas clausuradas –dos más que el lunes– en 21 centros educativos de toda la comunidad autónoma. Estas aulas suponen el 0,21 % del total de clases del sistema educativo vasco, que cuenta con 17.470 desde los 2 años hasta la educación no universitaria postobligatoria.

Objetivo

150

El reto es no superar 50 pacientes en UCI y 150 en planta.

¿Qué pasaba en 2020?

Mejoría. La situación es mejor que hace un año. Entonces, había 145 personas en UCI, hoy son 27, y otras 516 en planta, frente a las 124 de ayer.

Tasa. Hace un año, la tasa de incidencia acumulada era de 824 casos (y hoy está en 196).