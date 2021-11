Las cinco noticias del día que no te puedes perder

Una treintena de localidades vizcainas se verán afectadas por las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno vasco para frenar la expansión del coronavirus y tratar de evitar una sexta ola. En concreto, las medidas se implantarán en aquellas localidades cuya tasa de incidencia acumulada en dos semanas supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes, situación en la que se encuentran 30 municipios de Bizkaia. Bilbao, por su parte, no se verá afectada por las restricciones, dado que su tasa de incidencia no supera los 90 casos.



La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha confirmado que se ha detectado en Euskadi un caso de Variante Delta Plus de coronavirus si bien ha afirmado que el incremento de contagios en Euskadi "no está identificado con la aparición de ese caso".



"Mi papá corto el cuello a mi mamá". Durante los seis meses que las hijas de Maguette permanecieron en el centro de acogida, la mayor repitió cómo su padre había agredido a su madre con un cuchillo. "Hacia el gesto del corte en el cuello", ha explicado la trabajadora social que atendió a las menores. La profesional ha dicho que las niñas llegaron al centro tristes, expectantes, ausentes, como que no sabía qué les sucedía. "En 15 años no he visto nunca unos niños así, les costaba dormir y por las noches llamaban llorando a su madre". Además, la trabajadora ha concretado que la mayor relataba en diferentes situaciones y con el gesto del corte en el cuello cómo su padre cortó a su madre con un cuchillo.



El Consejo de Ministros ha concedido este martes el indulto parcial a Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que fue condenada a dos años y medio de prisión por sustracción de menores al no entregar a sus hijos a su exmarido, el italiano Francesco Arcuri.



La CUP ha lanzado su primer gran órdago al Ejecutivo de Pere Aragonès. La decisión de las bases anticapitalistas de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario deja al descubierto las dificultades de tejer una solida mayoría independentista en la acción de gobierno aunque hay plazo hasta el próximo lunes 22 para reconducir la situación. De hecho, la propia militancia antisistema ha otorgado el aval a su partido para que siga negociando, y hasta el propio president y el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, han tenido que arremangarse y dar el primer paso en busca de una solución reuniéndose de urgencia con los cuperos para requerirles que "rectifiquen" su posición. Desde la CUP confían en que se "generen las condiciones que permitan seguir avanzando" para lograr "un giro a la izquierda y la autodeterminación".