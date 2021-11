El juicio por el asesinato de Maguette se reanuda con el testimonio de una de sus hijas y la voz de nuevos testigos

El juicio por el asesinato de Maguette Mbeugou continúa este martes en la Audiencia Provincial de Bizkaia con la declaración de nuevos testigos y agentes de la Ertzaintza que acudieron al piso donde sucedieron los hechos la madrugada del 24 de septiembre. Entre los testigos está previsto escuchar la declaración de la hija mayor de Maguette, –cuando su madre fue asesinada la niña contaba con 4 años y su hermana 2–. Aunque continúan bajo la tutela foral, ambas residen desde hace un tiempo en París en casa de su tío materno.

Bara N., acusado de degollar a su pareja, Maguette Mbeugou, y abandonar a sus dos hijas, de 2 y 4 años, en su domicilio de Bilbao en septiembre de 2018, reconoció que acabó con su vida y confesó que quiere "pasar página". "Si se murió ha sido mi culpa, soy culpable", dijo. Sin embargo, según declaró ayer a preguntas del fiscal lo hizo en defensa propia porque fue Maguette quien le atacó.

Aunque no quiso dar detalles de cómo se produjo la muerte de su mujer, a preguntas de su abogada, Bara sí concretó que cuando Maguette accedió al interior de la sala donde él dormía con las menores, su mujer se sentó sobre él y le hirió en el cuello con un cuchillo. A partir de ahí, no quiso detenerse en detalles, ni quiso justificar cómo su mujer acabó degollada y con 83 puñaladas, salvo que posteriormente, cubrió el cuerpo, cerró la puerta y no volvió a entrar más.

El único imputado en el asesinato de la joven senegalesa de 25 años, manifestó que cuando 24 horas después se marchó del piso, abandonando a las dos menores y al cadáver, era consciente de que su mujer estaba muerta. Además, concretó que dejó las luces de la casa encendidas para que sus hijas no se asustaran y les dejó pan y vasos para que pudieran beber. Tras abandonar la vivienda, el acusado se llevó consigo dos bolsas de basura, una de las cuales contenía ropa, sábanas y cinco cuchillos ensangrentados. Según relató, solo habría utilizado uno de ellos y si tiró los demás fue para que sus hijas no los utilizaran. Además, negó que tuviese intenciones de salir del país. "Toda mi documentación la dejé en casa".





UN GRITO SECO



Las voces de los primeros testigos se pudieron escuchar este lunes, en la primera sesión oral del juicio. Declararon dos vecinas de la pareja, una de las cuales reconoció haber escuchado una pelea de madrugada que le habría despertado. "Escuché un grito seco y después se calló todo". La segunda vecina, que fue quien se encontró a las niñas en el descansillo, afirmó que entró con las menores a la vivienda y al ver en la habitación un "bulto tapado", optó por abandonar el inmueble con las menores y llamar al 112, ya que supuso que la madre estaba muerta, "que le había dado un infarto", concretó.

La Fiscalía solicita para el procesado 25 años de cárcel, los mismos que la acusación particular, que también reclama otros tres años de prisión por maltrato y ocho más por abandonar a sus hijas con el cadáver de su madre. Asimismo, la acusación popular, en representación del Ayuntamiento de Bilbao, suma a su petición ocho años de prisión por las lesiones psicológicas que padecen las menores.

Por su parte, la defensa, que reclamó al jurado que dé "una oportunidad" al acusado y "no juzgue sin pruebas", reconoce un delito de homicidio con atenuante de legítima defensa, penado con 8 años de cárcel. En este sentido, la abogada recalcó que su defendido carece de antecedentes penales y pide también que se le aplique el atenuante de "miedo insuperable".



JUSTICIA Y QUE SE SEPA LA VERDAD



El hermano de Maguette Mbeugou desea "que la justicia sea justa", aunque ha indicado en que la familia de la víctima sabe que el acusado "va a mentir". "No esperamos que diga la verdad, es evidente que miente. El hecho está hecho y queremos que la justicia sea justa. Ella no va a volver a la vida", destacñi, para añadir que confía en que el juicio sirva para "prevenir" la violencia contra las mujeres.

Por su parte, Jone Goirizelaia, abogada que representa a la familia de víctima, reconoce que lo que plantean es que "se pueda conocer la verdad de lo sucedido y podamos trazar un relato".

"La familia piensa que la verdad debe ir unida a la justicia y si no sabemos toda la verdad la justicia queda coja. Esta es nuestra intención y, a partir de ahí, ver si la verdad nos lleva a la reparación, que es lo que la familia desea".

La declaración de testigos se prolongará hasta el jueves 18 cuando se den inicio a las pruebas periciales.