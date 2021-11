La superficie afectada por la lava en La Palma supera ya el millar de hectáreas

La sismicidad en la isla de La Palma -a profundidades superiores a los 20 kilómetros- ha repuntado en las últimas horas con el registro esta madrugada de un terremoto de magnitud 5 en el municipio de la Villa de Mazo.



Según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo, que se ha sentido en prácticamente toda la isla, tuvo lugar a las 3:37 horas con epicentro en Mazo, a 37 kilómetros de profundidad, y con una intensidad de IV-V (sobre un máximo de XII).



Desde el pasado septiembre se han registrado hasta el momento varios sismos de magnitud 5, e incluso uno de 5,1, el más potente de cuantos se han producido en la isla desde que comenzó la crisis sísmica que precedió a la erupción.





Imágenes del nuevo delta lávico a las 18.45 (hora canaria) / Footage of the new lava delta at 6.45 pm (Canarian time) pic.twitter.com/F0Lha0494Y

Un equipo de INVOLCAN se encuentra realizando medidas de multigás en el penacho volcánico en los alrededores del Mirador Astronómico del Llano del Jable/An INVOLCAN team is carrying out multi-gas measurements in the volcanic plume around the Llano del Jable Astronomical Viewpoint pic.twitter.com/I08WGbhY5S