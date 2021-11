Juan Carlos Unzué: "Tengo una frustración enorme con la mayoría de políticos"

Juan Carlos Unzué, exportero de Osasuna, Barcelona, Sevilla, Tenerife y Oviedo, explica que tiene "una frustración enorme con la mayoría de los políticos" a causa de los pocos recursos que se dedican a la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en la presentación de su biografía 'Una vida plena' (Geoplaneta) en el Museo Olímpico del Deporte de Barcelona.



"La sensación que tenemos los pacientes es que seguimos siendo invisibles. No vale con el 'like' o la foto de turno, nos tienen que echar una mano. Tengo la sensación de que lo van a acabar haciendo", sentenció Unzué, que estuvo acompañado de los periodistas Ramon Besa, Marcos López y Lu Martín, los autores del libro.

Un centenar de personas abarrotó el auditorio del edificio olímpico, entre las que hubieron excompañeros de Unzué como Carles Puyol, Jose Mari Bakero y Esteban Suárez. El directivo Jordi Camps fue el representante de la directiva del Barça.

"Desde hacía unos años (antes de ser diagnosticado de ELA en julio de 2019), condicionado por la vida que tuve, ya hubo personas que me animaron a escribir un libro sobre mi vida. Pero entonces no me veía haciéndolo", se sinceró el exentrenador del Numancia, el Celta y el Girona.

Hasta que algo cambió. "Lo que me convenció fue que pudiéramos conseguir recursos para los enfermos de ELA, que estamos muy necesitados en este país", sentenció. Todos los beneficios de autoría de una 'Vida plena' irán destinados a la Fundación Luzón.

El libro, que salió a la venta este miércoles, repasa la carrera deportiva de Unzué y su lucha contra la ELA. Y lo hace mediante el relato de personas importantes que lo acompañaron durante su vida, como Luis Enrique, Txiki Begiristain, Pep Guardiola, Monchi o Víctor Valdés.

"Fue muy fácil conseguir a los entrevistados porque Juan Carlos es muy querido", explicó Lu Martín, quien bromeó con que al libro le falta un apéndice culinario porque durante la recopilación de la información se dedicaron a comer y cenar juntos los cuatro muchas veces.

Por su parte, Unzué explicó que confió en Ramón Besa, Marcos López y Lu Martín "por la experiencia que tenían y por la buena conexión" que hay entre ellos, procedente de sus etapas en el Barcelona. "Enseguida noté sus ganas de echarme una mano", aseguró.