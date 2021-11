Las 5 noticias del día que no te puedes perder

La solución provisional para la llegada del TAV a Bilbao se trataría de un apeadero en Basauri con transbordo en Cercanías hasta la estación de Abando. De este modo, los viajerons del TAV pararán primero en la estación de Basauri y posteriormente llegarán a la villa en tren. Así lo ha adelantado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha recalcado el compromiso de su gobierno con las llegadas soterradas del Tren de Alta Velocidad a Bilbao y a Gasteiz pero ha reconocido que se trabaja en soluciones provisionales que en el caso de la capital vizcaina pasaría por el apeadero en la localidad de Basauri y el transbordo en Cercanías hasta Abando.

Sánchez y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, se han reunido este jueves en Gasteiz con el consejero vasco de Transportes, Iñaki Arriola, para estudiar el desarrollo de los proyectos ferroviarios en Euskadi, entre ellos el TAV.



Osakidetza convocará el próximo mes de diciembre una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) con 1.499 plazas, 1.470 de proceso abierto y 29 de promoción interna, cuyas pruebas se podrían realizar entre los meses de abril o mayo de 2022, según ha avanzado este jueves en el Parlamento Vasco la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

La consejera de Salud ha comparecido este jueves ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, acompañada por su equipo de dirección, para informar sobre el presupuestos del departamento que dirige que supone la mayor partida del Gobierno vasco, más de un tercio del presupuesto total del Ejecutivo autonómico.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco contará en 2022 con un presupuesto de 4.352 millones de euros, un 4% más que en el ejercicio anterior --168,1 millones de euros más-- que tendrá como objetivo "seguir haciendo frente a la pandemia, recuperar el normal funcionamiento del sistema sanitario, modernizar las infraestructuras, apostar por la investigación y lograr una salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas".



El Athletic vuelve a comparecer mañana en San Mamés después de afrontar dos visitas consecutivas y lo hace ante el Cádiz, del que apenas se hablado durante la larga comparecencia de Marcelino, de 36 minutos de duración, que no ha esquivado los preguntas sobre algunos de sus jugadores, especialmente sobre la figura de Ander Capa, el único jugador de campo disponible que no ha disputado minuto alguno. El asturiano ha justificado el ostracismo al que ha relegado al portugalujo como una decisión suya y ha negado una hipotética petición desde la dirección deportiva por el hecho de que el lateral, con más de 100 partidos como león, no haya aceptado la oferta de renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio.

"Llevo 20 años entrenando y el entrenador es exclusivamente el que elige a los futbolistas. Capa está a nuestra disposición y si el club no quiere que juegue, no lo habría puesto a nuestra disposición. Que quede clarísimo que cualquier tema de los futbolitas son decisiones mías, acertada o equivocadamente. El fútbol es así. Cuando partimos en pretemporada, De Marcos era la primera opción, Capa, la segunda; Lekue, por su polivalencia; y Petxarroman decidimos el 15 de agosto, antes de que acabara el periodo de inscripción, que se quedara. El fútbol es así de bonito. Se lesiona uno, el segundo, también, y llega el tercero, se pone a jugar, lo hace bien y el equipo gana", se ha explayado Marcelino, que ha reconocido hablar con todos los jugadores y "cada unos sabe cuál es su situación".



Tras días de polémica, Yolanda Díaz ha reconocido que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral y que la nueva norma en la que trabajan Gobierno y agentes sociales no va a "tocar" los días de indemnización por despido improcendente que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012. "No vamos a tocar el despido", señaló contundente durante una entrevista en La Sexta la noche del miércoles. Y así la ministra de Trabajo zanjó la posibilidad de recuperar la compensación de 45 días por año trabajado en casos de despido improcedente. Con la norma del PP se rebajó a 33 días por año cotizado en la empresa.

"¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas", indicó Díaz. Esta mañana, un día después, Díaz ha vuelto a referirse a esta cuestión y ha aclarado que "hay muchas cosas que vamos a derogar, es decir, vamos a expulsarlas del ordenamiento jurídico, y habrá muchas otras que vamos a legislar de nuevo". En este sentido, ha precisado que la derogación se hará en los "términos del acuerdo de coalición y del Plan de Recuperación" enviado a la Comisión Europea, en el que no se incluye modificar el despido. Así, la reforma se centrará en la "temporalidad, el reequilibrio en la capacidad de negociación entre sindicatos y empresarios" y la "subcontratación".



A través de una instalación de vídeo y una serie de fotografías, la artista Sharon Lockhart recoge el riguroso método para registrar todos los movimientos potenciales del cuerpo desarrollado en 1958 por la coreógrafa Noa Eshkol y el arquitecto Avraham Wachman. Este sistema, que precede a la cronografía decimonónica y antecede a la robótica del reconocimiento facial, protagonizará conceptualmente la sala Film&Video del Museo Guggenheim hasta el 27 de febrero. Poniendo el foco en la actividad humana, la muestra Sharon Lockhart. Rotación notación exhibe cuatro ejercicios ejecutados por la bailarina Ruti Sela y, a su vez, muestra el inventario de posibles rotaciones de articulaciones y extremidades con un conjunto de modelos esféricos.

Poco después del fallecimiento de la coreógrafa israelí Noa Eshkol en 2007, la artista Sharon Lockhart (Norwood, 1964) se centró en la exploración del movimiento ahondando en el sistema de notación que desarrolló Eskhol junto al arquitecto Avraham Wachman. "Es un método que permite cartografiar todos los movimientos potenciales del cuerpo", ha expresado Juan Ignacio Vidarte, director del Museo Guggenheim, sobre este sistema que posteriormente se ha utilizado en pautas coreográficas, pero también en el análisis de la locomoción animal o en el diagnóstico de algunas alteraciones del comportamiento, como el autismo o el síndrome de Asperger.