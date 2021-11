Los viajeros del TAV llegarán a Bilbao en trenes de cercanías tras bajarse en la estación de Basauri

La solución provisional para la llegada del TAV a Bilbao se trataría de un apeadero en Basauri con transbordo en Cercanías hasta la estación de Abando. De este modo, los viajerons del TAV pararán primero en la estación de Basauri y posteriormente llegarán a la villa en tren. Así lo ha adelantado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

La Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha recalcado el compromiso de su gobierno con las llegadas soterradas del Tren de Alta Velocidad a Bilbao y a Gasteiz pero ha reconocido que se trabaja en soluciones provisionales que en el caso de la capital vizcaina pasaría por el apeadero en la localidad de Basauri y el transbordo en Cercanías hasta Abando.

Sánchez y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, se han reunido este jueves en Gasteiz con el consejero vasco de Transportes, Iñaki Arriola, para estudiar el desarrollo de los proyectos ferroviarios en Euskadi, entre ellos el TAV.

Al término de la reunión, Sánchez ha informado de que ambos gobiernos tratan de cerrar las encomiendas de gestión para que el Ejecutivo vasco ejecute parte de los accesos a Bilbao, en concreto el tramo del túnel de Zaratamo a Cantalojas, y también una parte del nudo de Arkaute para la llegada del TAV a Vitoria, algo que ya confirmó el pasado viernes Arriola en el Parlamento.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remarcado el compromiso del Gobierno central con el TAV, en el que ha dicho que se llevan invertidos 3.800 millones de euros, y ha afirmado que "todo apunta" a que las obras de la plataforma estarán finalizadas "completamente en este lustro".





FINALES DE 2026 Y 2027



Sánchez ha remarcado que para que esta infraestructura entre en funcionamiento cuanto antes, Arriola ha hablado de finales de 2026 o principios de 2027, se trabaja en soluciones provisionales para la llegada del TAV a las capitales alavesa y vizcaina.

En Bilbao se trataría de un apeadero en Basauri con transbordo en Cercanías hasta la estación de Abando. En Gasteiz se llegaría a la estación actual en superficie y la integración y nueva estación en Gasteiz se abordaría después.



LA ESTACIÓN DE BILBAO, EN DOS NIVELES



La estación que acogería el TAV y Cercanías en la capital vizcaina, según el proyecto presentado en 2018 estaría dividido en dos niveles, con una entreplanta y trece dársenas para autobuses, parada de taxis y 550 plazas de aparcamiento. Liberará 90.000 metros cuadrados. En el -1 se situarán los servicios de Cercanías actuales a Santur-tzi, Muskiz y Orduña a los que se unirá la línea de Balmaseda que ahora llega a la estación de La Concordia. En el nivel -2 se ubicará los andenes para ocho vías de ancho internacional de alta velocidad. Además, se incorpora una nueva entreplanta donde se situará el vestíbulo para alcanzar a los diferentes servicios ferroviarios.

Los usuarios llegarán a este nivel bajando desde el vestíbulo de la actual estación de Abando en vez de subir como hacen ahora para alcanzar los andenes. Este espacio se ubica bajo la marquesina de celosía metálica de la actual estación de Abando, la cual se integra en su integridad en la nueva infraestructura. También se mantendrá la gran vidriera que se encuentran los viajeros cada vez que llegan en tren hoy en día.

La nueva estación, además de permitir su relación con el actual edificio esquinero de Abando pondrá en valor la bella estación de La Concordia que está protegida arquitectónicamente y no se puede demoler. Lo que es seguro es que ya no será un espacio ferroviario. Será una nueva estación con una imagen arquitectónica representativa, moderna y actual que la identifique como hito dentro de la ciudad y de la llegada de la alta velocidad. Todavía no se ha pensado los usos que albergará este espacio propiedad de Adif.

Los vestíbulos de la nueva estación contarán con zonas de espera confortables potenciando la entrada de luz natural. La arquitectura permitirá incorporar modernas soluciones digitales y dará respuesta a las necesidades los viajeros y usuarios a lo largo de los distintos recorridos del proceso de viaje, evitando cruces e interferencias entre los diferentes medios de transporte.



15 AÑOS DANDO VUELTAS



Hace 15 años arrancó en Euskadi la construcción del Tren de Alta Velocidad y que el PNV ha vuelto a poner sobre la mesa en la negociación de los Presupuestos del Estado.

En octubre de 2006 comenzaron las obras en Araba. Ahora la mayoría de los tramos de los tres ramales están finalizados pero sigue en obras un punto muy importante, el conocido como "nudo de Bergara" que conecta las tres ramas de la "Y" vasca: la alavesa, la vizcaina y la guipuzcoana.

FECHAS "RAZONABLES": 2013, 2016, 2019, 2023, 2026, 2027...



El paso de los años ha dejado en agua de borrajas las sucesivas fechas que se han puesto sobre la mesa y las obras de la "Y" vasca superan ya los 12 años que se tardó en culminar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, los 8 años de la de Madrid-Valencia, y los tres años de la decana Madrid-Sevilla.

En 2008, cuando los tres ramales estaban ya en construcción, la fecha "razonable" para su entrada en funcionamiento era 2013. Un año después se retrasó hasta 2015 o 2016. Llegó 2015 y se dijo que el TAV sería una realidad en 2019, y en 2020 que sería posible terminar en 2023.

Ahora el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, ha admitido que no será hasta finales de 2026 o principios de 2027 cuando se puedan terminar las obras de esta infraestructura y que quedará para más tarde la construcción de las entradas soterradas a Gasteiz y Bilbao.

GESTIÓN DE LAS OBRAS



Todos estos retrasos y problemas con los accesos a las capitales han llevado al Gobierno vasco a pedir en más de una ocasión la asunción de la gestión de las obras a través de una encomienda, como se hizo con el tramo guipuzcoano.

En este territorio, las obras están en manos del Ejecutivo que luego descuenta el importe de los trabajos que costea a través del Cupo. Por otro parte, en Bizkaia y en Araba, las obras las ejecuta el Gobierno español.

Esta semana y en plena negociación presupuestaria con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, ha anunciado que el Gobierno vasco ejecutará vía encomienda parte de los accesos a Bilbao y del nudo de Arkaute, en la entrada a Gasteiz.



TIRA Y AFLOJA EN CADA NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA



De hecho el TAV ha estado en el centro de cada negociación que el PNV ha mantenido en los Presupuestos Generales del Estado, tanto con el PP como con el PSOE, y en ellas los jeltzales siempre han reclamado un mayor compromiso inversor con esta obra.

En mayo 2017 el PNV firmó un acuerdo presupuestario con el Ejecutivo de Mariano Rajoy que incluía un cronograma con plazos e inversiones para que la "Y" fuera una realidad en 2023. Unos meses después se desbloquearon los trabajos en el "nudo" de Bergara, cuyo retraso en la licitación estaba comprometiendo el ritmo.

El acuerdo que firmó en 2019 el PNV para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez incluía el compromiso de impulsar el TAV de manera "urgente, firme y decidida" y que se respetara el "cronograma de trabajos y compromisos ya cerrados".