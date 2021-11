"Que quede claro que si Capa no juega, es solo decisión mía", dice Marcelino

El Athletic vuelve a comparecer mañana en San Mamés después de afrontar dos visitas consecutivas y lo hace ante el Cádiz, del que apenas se hablado durante la larga comparecencia de Marcelino, de 36 minutos de duración, que no ha esquivado los preguntas sobre algunos de sus jugadores, especialmente sobre la figura de Ander Capa, el único jugador de campo disponible que no ha disputado minuto alguno. El asturiano ha justificado el ostracismo al que ha relegado al portugalujo como una decisión suya y ha negado una hipotética petición desde la dirección deportiva por el hecho de que el lateral, con más de 100 partidos como león, no haya aceptado la oferta de renovar su contrato, que expira el próximo 30 de junio.

"Llevo 20 años entrenando y el entrenador es exclusivamente el que elige a los futbolistas. Capa está a nuestra disposición y si el club no quiere que juegue, no lo habría puesto a nuestra disposición. Que quede clarísimo que cualquier tema de los futbolitas son decisiones mías, acertada o equivocadamente. El fútbol es así. Cuando partimos en pretemporada, De Marcos era la primera opción, Capa, la segunda; Lekue, por su polivalencia; y Petxarroman decidimos el 15 de agosto, antes de que acabara el periodo de inscripción, que se quedara. El fútbol es así de bonito. Se lesiona uno, el segundo, también, y llega el tercero, se pone a jugar, lo hace bien y el equipo gana", se ha explayado Marcelino, que ha reconocido hablar con todos los jugadores y "cada unos sabe cuál es su situación".

El entrenador rojiblanco ha profundizado sobr el rol de Capa, con que el hablará en las próximas navidades debido a estudiar su caso de cara al mercado de invierno: "En enero veremos sus inquietudes. Lo que suelo hacer es escuchar al futbolista y cuando lo escuchas, tomar una decisión de forma común, para saber cuál puede ser la mejor solución. Nunca voy a buscar mi egoismo personal sobre lo que considero que es lógico. Si no juega, bastante está sufriendo. Soy una parte importante en ese porcentaje de decisión a la hora de tomar esa postura. Si algún futbolista considera que su situación la quiere modificar, hablamos, nos escuchamos de forma sincera y se toma una decisión".

La situación de Capa se ha enlazado con la de Iñigo Lekue, quien se ha reinventado hasta el punto de convertirse en el rojiblanco con más minutos sumados a estas alturas de la película, momento en que Marcelino ha elogiado al bilbaino: "Intento ser justo. Cuando llegamos, Lekue tenía la posibilidad de salir, vino a hablar conmingo, no le aseguré jugar, le dije que podría probar. Jugó más o menos. Este año llega y juega. Con su rendmiento se ha encargado de desmostrarlo, ha ido cogiendo confianza y antes igual tenía excesos de ganas. Suelo suceder que cuando hay competitividad, te da premio, es fruto de su buen hacer personal y profesional. Yo no se lo he regalado, se lo ha ganado él".

Marcelino no ha despejado la duda de si mañana jugará de inicio Raúl García u Oihan Sancet como acompañante de Iñaki Wlliams, aunque sí ha mostrado su satisfacción por las prestaciones de los dos jugadores, que tienen las mismas posibiliades, el cincuenta por ciento, de formar parte del once de salida: "Vas viendo dinámicas. Tomamos la decisión de Sancet, tuvo lesión y llegó Raúl, que nos ha dado un buen rendimieno y con gol. Mientras Sancet estaba lesionado, Raúl ofreció rendimiento y con gol, entonces tomamos decisones".