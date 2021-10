A la erupción del volcán de La Palma se une el mayor terremoto desde la crisis volcánica

La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche en la isla de La Palma un total de 42 seísmos asociados a la erupción del volcán de Cumbre Vieja, una docena de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg).



A las 07.24 horas se produjo un terremoto de 5,1 (mbLg), la magnitud máxima registrada desde que se inició la crisis volcánica, localizado al suroeste del municipio de Villa de Mazo a 39 km de profundidad. Con una intensidad , este temblor ha sido sentido en numerosos núcleos de La Palma y también en Gomera, El Hierro y Tenerife.



Destaca otro seísmo ocurrido a las 04.36 horas de magnitud 4.1 mbLg, con epicentro a 37 km de profundidad y de nuevo al suroeste de Mazo. Este temblor fue sentido con una intensidad de III-IV en la escala EMS en casi toda la isla y también en San Sebastián de La Gomera.





La colada sur activa avanza por la LP-213 hacia el camino Las Norias. Vídeo de las 8.30 (hora canaria) / The active southern lava flow advances along the LP-213 towards the Las Norias road. Video at 8.30 am (Canarian time) pic.twitter.com/CuQcflIYwk — INVOLCAN (@involcan) October 30, 2021

El volcán mantiene su fuerza tras cuarenta días

Nos despertamos hoy con imágenes termográficas del cono eruptivo principal tomadas ayer a las 19.30 (hora canaria) desde Tacande / We wake up today with thermographic images of the main eruptive cone taken yesterday at 7.30pm (Canarian time) from Tacande #LaPalma pic.twitter.com/cpGUfK7PKN — INVOLCAN (@involcan) October 30, 2021

Casi 7.000 evacuados

Avance de la colada tres

Cada día investigadores de INVOLCAN realizan tareas de mantenimiento de las estaciones geofísicas de vigilancia volcánica instaladas en #LaPalma / Every day INVOLCAN researchers carry out maintenance tasks for the geophysical volcanic surveillance stations installed in #LaPalma pic.twitter.com/LFBAlMmtMP — INVOLCAN (@involcan) October 29, 2021

También han sido sentidos, con intensidades III-IV EMS, otros terremotos de magnitudes 3,0 (06.46 horas), 3,7 (07.13 horas), 3,3 (07.21 horas). En el día de ayer se localizaron 186 seísmos, el mayor de 3,7 mbLg ocurrido al suroeste del municipio de Villa de Mazo a las 09.38 horas. Con intensidad IV EMS y una profundidad de 10 km, este temblor llegó a ser sentido en A Coruña y Lugo, según datos del IGN.El volcán de La Palma mantiene suhace cuarenta días, aunque presenta un perfil de estabilidad en sus parámetros de sismicidad y emisiones que, sin embargo, no apuntan de momento a que esté próximo el fin de la erupción.Esta "no da señales de cambio" por ahora, según la responsable de la red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, que no ve signo alguno que apunte hacia el agotamiento del volcán., con bastantes sismos sentidos y sobre todo a profundidades de más de 20 kilómetros, y otros a entre 10 y 15 kilómetros.Lo que también está claro es que este es el volcán más devastador de cuantos han surgido en los últimos cinco siglos en La Palma por la, y se estima que ha emitido entre 50 y 100 millones de metros cúbicos de piroclastos y lava.Junto al daño que produce, la erupción también atrae las miradas; de hechoeste largo fin de semana para ver el fenómeno, lo que no maquilla la afección a la actividad económica del turismo en la isla.Elrepresenta más del 20 por ciento del PIB de La Palma, y ladesde el inicio de la erupción, el pasado 19 de septiembre. Los empresarios han pedido ayudas directas para todo el sector: establecimientos hoteleros y extrahoteleros, viviendas vacacionales y de turismo rural; empresas de alquiler de coches, agencias de viajes, restauración, comercio y autónomos.Además de la afección económica, el volcán supone, de los cuales 454 están en hoteles provisionalmente.El Gobierno de Canarias prevé que a finales de año o comienzos de 2022 todas las familias de La Palma estén instaladas en laso en las viviendas prefabricadas que se instalarán.Las primeras familias empezarán a finales de la semana que viene a dejar los hoteles para trasladarse a las 18 primeras viviendas, cuyos trámites administrativos para su adquisición definitiva ya se encuentran en sus fases finales.Lasya están en marcha y se están aligerando plazos para que se hagan efectivas en el mínimo tiempo posible, ha insistido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.De la erupción en sí, preocupa especialmente, que podría amenazar la carretera de acceso a Puerto Naos, localidad turística que no está en riesgo y que se encuentra lejos de este punto. De esa colada tres se ha desprendido un pequeño apéndice, que es el que se dirige hacia las Majadas y que podría afectar a la carretera de acceso al núcleo turístico.Laen las últimas 24 horas, sin que se hayan rebasado los umbrales de dióxido de azufre en ninguna de las estaciones medidoras. Se ha dispuesto un sistema de semáforos para informar puntualmente a la población sobre lasa cada nivel que serán difundidas por el 112 y los ayuntamientos.La calidad del aire se calificará como buena (azul), razonablemente buena (verde), regular (amarillo), deficiente (naranja), muy deficiente (rojo) y extremadamente mala (morado).Lay las emisiones de dióxido de azufre en el penacho mantienen por quinto día consecutivo valores decrecientes, aunque aún altos con 15.000 toneladas diarias.