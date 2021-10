Osakidetza tiene huecos libres en la Atención Primaria porque no hay demanda

Osakidetza recuperará el 100 % de la atención presencial en los centros de salud antes de que finalice el año. En este momento, los facultativos vascos ya atienden cara a cara a sus pacientes en algo más de la mitad de las consultas "y eso es ya mucho más que hace solo mes y medio", reconoce el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas.

Pero aunque los centros de salud están casi listos para normalizar la atención presencial prepandémica, la demanda deja citas in situ vacantes. El número 2 de Salud admite que, en estos momentos, Osakidetza oferta más citas en la agenda presencial de los que realmente se ocupan. "Hay más huecos de agenda previstos, fundamentalmente en Medicina de Familia, que no están siendo utilizados por los ciudadanos porque, quizá, todavía queda el temor y la prevención lógica por el virus".

LA ATENCIÓN TELEMÁTICA SIGUE

Esta recuperación progresiva de las visitas al médico no significa que se prescinda de la atención telemática. De hecho, el Servicio Vasco de Salud mantendrá las consultas telefónicas, un sistema "muy útil" durante la pandemia ya que ha demostrado que se pueden gestionar muchas cuestiones sin necesidad de ir al ambulatorio.

La consejera Gotzone Sagardui aseguró que,"no vamos a olvidarnos de algo que durante la pandemia ha sido muy útil y ha venido muy bien para seguir cuidando la salud de la ciudadanía, como han sido las consultas telefónicas, que ya teníamos pero que se han incrementado durante la pandemia".

DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

Por otra parte, el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, asegura, en una entrevista en Radio Euskadi, que la situación actual del covid, con una incidencia más baja, no supone la destrucción de empleo estable, como se ha criticado. "Lo que hacemos es adecuar los recursos humanos que han atendido una situación excepcional y no se renuevan los contratos que ya no son necesarios", indica el responsable sanitario.