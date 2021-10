Las 5 noticias del día que no te puedes perder

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha vuelto esta mañana de miércoles a pedir al Estado que encargue a Euskadi mediante una encomienda de gestión el resto de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) que faltan por ejecutar.

Una exigencia que ha planteado en el pleno de control que se ha celebrado en Gernika y con la que se conseguiría según ha especificado garantizar que la llegada del TAV a las capitales se haga de forma soterrada y que el tren entre en servicio "en poco tiempo o en el que prudentemente" se pueda hacer.

El pronunciamiento ha sido resultado de una pregunta por parte de la apoderada del PP Amaya Fernández donde le ha preguntado sobre "qué medidas piensa adoptar" para evitar más retrasos después de que Rementería reclamara hace unos meses la mencionada encomienda para finalizarlo. Con está fórmula, que ha permitido al Gobierno vasco finalizar prácticamente el tramo guipuzcoano de la Y vasca, sería Lakua quién asumiría la financiación de los trabajos, una inversión que luego sería devuelta por el Estado a través del Cupo que cada año paga la CAV al Gobierno de Madrid.



Euskadi prohibirá los locales de juego y apuestas a menos de 150 metros de los centros educativos. Según el último informe del Observatorio Vasco del Juego 2020 hay una "presencia clara" del juego en la sociedad vasca. Siete de cada diez ciudadanos han apostado al menos una vez el último año, casi ocho de cada diez han visto a algún familiar jugar en su infancia o juventud y casi el 25% reconoce haberse iniciado en el mundo de los juegos de azar antes de la edad mínima para hacerlo con 18 años. La gran mayoría de las personas consideran el juego como un pasatiempo lúdico o una tradición que no lleva ninguna problemática aparejada. La realidad demuestra, sin embargo, que el 2,2% de las personas jugadoras han desarrollado algún problema de dependencia, porcentaje que se duplica en el caso de los jóvenes.

La penetración de los juegos de apuestas, en su versión on line, entre el colectivo más joven ha acrecentado el debate público sobre el juego y su papel en la sociedad. Y es que la juventud es grupo al que más afecta ludopatía porque accede en mayor proporción a juegos que pueden tener una mayor capacidad de generar dependencia como son el Póquer on line, las salas de juego, las apuestas deportivas o el casino. Según este estudio, la juventud vasca no sólo dedica a apostar mucho más tiempo que la población general –cinco veces más–, sino que invierte mucho más dinero. El 3,3% de las personas de 18 a 24 años gasta más de 100 euros al mes, frente al 0,9% de la población. Además, tienen menos consciencia sobre su exceso si se toma como normal que la gran mayoría de la población jugadora (95,1%) apuesta menos de 50 euros al mes.



Con Santo Tomás en el horizonte más inmediato y las cabalgatas de Reyes calentando motores, Euskadi se prepara para afrontar la Navidad en clave de prepandemia. Y es que ante la recuperación de grandes eventos, el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas llama a las instituciones vascas a ser "rigurosos en la medidas" para evitar la propagación del virus en los actos que se programen.

Aunque no prevé la vuelta de la emergencia sanitaria en el corto plazo, a su juicio, hay que tener en cuenta que "esto no ha terminado y que no se pueden dar pasos atrás por un relajamiento excesivo". Pero confia en que las navidades serán "seminormales".



Fernando Llorente (Iruñea, 26-II-1985) jugará lo que resta de temporada en el Eibar tras alcanzar un acuerdo con el conjunto armero y superar de manera satisfactoria el pertinente reconocimiento médico. Después de no poder ficharle para el Athletic en octubre del año pasado, en lo que fue una secuencia más propia de una película de ciencia ficción, al más puro estilo Hollywood, que de un club de primer nivel, Gaizka Garitano podrá contar por fin con el delantero, que llega libre al club guipuzcoano tras poner fin a su periplo italiano en las filas del Udinese el pasado mes de junio. Onda Vasca ha adelantado esta mañana una noticia a todas luces inesperada, que abre un nuevo capítulo en la larga carrera futbolista de Llorente, que se estrenará en la Segunda División con el firme objetivo de ayudar al Eibar a conseguir el ascenso a la máxima categoría. La lesión de Fran Sol, que estará un puñado de semanas de baja por lesión, ha acelerado la llegada del atacante al equipo armero, que ocupa la segunda posición en liga.

El futbolista, que salió del Athletic por la puerta de atrás en 2013, sin querer renovar su contrato en el último año de duración del mismo y que permitió sentar un precedente positivo para la entidad, el de cláusula o nada, afrontará en el Eibar la que puede ser su última aventura en el mundo del fútbol. No puede pasarse por alto que Fernando Llorente cumplirá 37 años el próximo mes de febrero y que, si bien se puede dar por seguro que ha estado ejercitándose por su cuenta estos últimos meses, disputó su último partido el pasado 23 de mayo. Una falta de rodaje que podría penalizarle en estas primeras semanas en su nuevo equipo, donde se reencontrará con Xabi Etxeita, con quien coincidió en el Athletic entre 2008 y 2010.



Aún con la incertidumbre en el cielo por cómo evolucionará la pandemia pero con una vacunación masiva que permite la movilidad aérea, el aeropuerto de Bilbao encara la inmediata temporada de invierno con optimismo. Según las previsiones facilitadas por la dirección de Aena en Loiu, el periodo que se inicia el próximo fin de semana con el cambio de horario en Europa, se presenta con un mayor número de plazas ofertadas con respecto al mismo periodo de 2019, antes de la llegada del coronanavirus al mundo.

Los datos indican que las aerolíneas van a ofertar 2,6 millones de asientos, lo que supone un 3,5% de incremento con respecto al invierno prepandémico. Un dato positivo que contrasta con el de las operaciones previstas, 15.510, lo que implica un descenso de un 3,1%. Ello significa que habrá aviones más grandes para posibilitar más viajes.

Aunque también hay que tener una circunstancia importante en cuenta. En la temporada de invierno de 2019, las dos últimas semanas de marzo registraron por la llegada del coronavirus una actividad muy reducida, lo que influye en las comparaciones para el conjunto.