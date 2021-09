Segundo curso escolar presencial en pandemia: 370.000 alumnos vuelven a las aulas

Alrededor de 370.000 alumnos vascos regresan desde este miércoles a las aulas en un curso escolar en el que las clases serán presenciales, aunque se mantendrán medidas sanitarias para prevenir los contagios por covid, y volverán el deporte escolar y las actividades extraescolares. El 80% del alumnado mayor de 12 años cuenta ya con al menos una dosis de la vacuna.

Los alumnos de la Ikastola Abusu vuelven a clase. Fotos: Oskar M. Bernal



Gotzone Sagardui, hizo ayer martes un llamamiento a vacunarse a la población de entre 20 y 35 años, el colectivo que ha quedado "un poco rezagado" respecto al resto ya que su cobertura de vacunación no supera el 80%. "Están a tiempo", señaló la consejera tras insistir en que hay citas disponibles y señalar quepara animarles a recibir las dosis.

En la actualidad el 88,7% de la población de más de 12 años cuenta con al menos una dosis y el 82,4% con la pauta completa, lo que refleja la "responsabilidad y solidaridad" de los ciudadanos, destacó Sagardui durante una rueda de prensa en Gasteiz tras la reunión del Consejo de Gobierno. En relación a los menores de 12 años, para los que no hay una vacuna autorizada, la consejera reconoció que sería una "excelente" herramienta para este colectivo pero recordó que a fecha de hoy "no es una posibilidad" y confió en que "pronto" haya una formulación que pueda ser aprobada.

Como ya es habitual en los últimos años, este curso 2021-2022 contará con menos alumnos que en ejercicios anteriores. De los 372.000 estudiantes que había el curso pasado desde Infantil hasta Bachillerato, FP incluida, en esta ocasión la cifra estará por debajo de los 370.000. La reducción en el número de alumnos se está registrando en los últimos años en las etapas de Infantil y Primaria, según precisaron fuentes del Departamento de Educación.

El curso arrancará con un protocolo anticovid similar al del anterior: distancia de 1,5 metros, uso de mascarillas, higiene, ventilación cruzada y limitación de contactos, aspectos a los que en esta ocasión se añade la vacunación.

El Departamento dirigido por Jokin Bildarratz se ha fijado el objetivo de que el 70% de los alumnos de 12 a 15 años tengan al menos una dosis antes del inicio del curso. Ese porcentaje está en el 79%, según el último boletín de vacunación publicado el lunes por el Departamento de Salud.

Mascarillas y burbujas

En Infantil y Primaria se mantendrán los grupos burbuja, dentro de los cuales los alumnos podrán socializar e interactuar entre así. En Infantil no se usará mascarilla y las burbujas serán las propias aulas, mientras que en primero y segundo de la ESO se organizarán subgrupos estables de 3 o 4 alumnos, que deberán guardar una distancia de 1,5 metros con el resto de grupos.

En tercero y cuarto de la ESO y en el resto de etapas educativas se mantendrá una distancia interpersonal de 1,5 metros cuadrados. No será necesaria la toma de temperatura en el inicio de la jornada y Educación recomienda que se mida en el propio domicilio.

Respecto a las cuarentenas y protocolos en casos de contagios se aplicarán los mismos que al resto de la población. Esto se traduce en que no deben acudir al centro los alumnos o profesores que hayan dado positivo ya que deben permanecer aislados. Tampoco deben ir quienes estén en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de coronavirus. En todo caso las personas que tengan la pauta completa de vacunación y no tengan síntomas de covid no deben guardar cuarentena en caso de ser contacto estrecho de un positivo.

Una de las novedades más relevantes de este nuevo curso 2021-2022 es el regreso del deporte escolar, que en principio funcionará sin limitaciones. Las actividades extraescolares por su parte se podrán desarrollar siempre que se respeten las medidas de prevención establecidas para cada etapa educativa. Los barnetegis, centros de enseñanza intensiva de euskera que permanecieron cerrados el pasado curso, reabrirán con un protocolo especial basado en los mismos principios generales que en las aulas y en la organización de grupos estables de convivencia.

