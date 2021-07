El 'Ocean Viking' rescata a 21 migrantes a la deriva en el centro del Mediterráneo.

El barco de rescate 'Ocean Viking', de la ONG Sos Mediterranée, ha rescatado en las últimas horas a 21 migrantes de un barco a la deriva en el centro del Mediterráneo, según ha informado el propio grupo en su cuenta de Twitter a última hora de este sábado.



A bordo del bote, una pequeña estructura de fibra de vidrio, se encontraban cuatro menores no acompañados. Todos ellos partieron de la costa libia de Zuwara el viernes por la noche y están ya recibiendo atención médica en el barco. Ahora mismo hay a bordo del 'Ocean Viking' un total de 65 migrantes rescatados en los últimos días, según la ONG.





@SOSMedIntl performed a 4th rescue in 4 days. 67 people were evacuated from an overcrowded wooden boat in high risk of capsizing in the Maltese SRR. Among them are 4 women travelling alone, 1 child and 20 unaccompanied minors.



132 survivors are now onboard #OceanViking. pic.twitter.com/fBDN77ttaX