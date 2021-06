Euskadi rastrea la variante delta del coronavirus que sigue en auge

Megabrotes como el de Mallorca avisan de que la pandemia sigue en fase de peligro y variantes emergentes del coronavirus, como la delta, amenazan con extenderse con virulencia, dada su elevada capacidad de transmisión. Osakidetza no oculta su preocupación por el avance de esta mutación del virus, ya que en solo una semana ha detectado 97 casos. Aunque 44 de ellos son atribuibles al megabrote de Mallorca entre jóvenes de viaje de estudios, como especificó ayer martes la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, otros 53 tienen un origen todavía desconocido. Hasta la fecha hay 249 casos asociados a la cepa localizada inicialmente en India.

Frente a este riesgo, existe la confianza en la creciente vacunación, aunque hay expertos que ya señalan la necesidad de contar con las dos dosis de la profilaxis para lograr una correcta protección. Así, el recién elegido presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Antonio Rivero, aseguró que, hasta el momento, todas las vacunas aprobadas producen anticuerpos contra las distintas cepas del SARS-CoV-2, pero considera importante, en el caso de la variante delta, proteger a los pacientes con las dos inyecciones.

Suben los casos de Mallorca

Sagardui informó ayer martes de que entre los 189 casos asociados al brote juvenil de Mallorca, hay sospechas de la variante delta en 44 de ellos, el 23%, y que el resto corresponde a la cepa británica. La consejera no ocultó su preocupación por la nueva variante y los peligros que entraña, "al tener condiciones de propagación más fáciles", pero señaló que esta cepa "tiene un rastreo intensivo en Euskadi". De hecho, el Servicio Vasco de Salud, se encuentra muy vigilante con el conjunto de las cepas detectadas. Hasta el momento, en la CAV se han registrado también 176 casos de la sudafricana, 652 de la brasileña y se ha notificado una de la variante Epsilon, procedente de California.

A juicio de la titular de Salud, lo ocurrido en la isla balear, a donde viajaron cientos de jóvenes para celebrar el final del curso académico, es un "toque de atención" que pone de manifiesto que la pandemia no ha terminado. De hecho, los positivos detectados en Euskadi vinculados a estos viajes se elevan ya a 189 –eran 126 el pasado viernes–, mientras que el número de confinados como contactos estrechos ascienden a 306.

Además, Sagardui, dio a conocer ayer martes en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, que en Mallorca hay otros 18 jóvenes vascos confinados, seis de ellos con una PCR positiva, otro por ser un contacto estrecho y del resto, dijo, no contar con información exacta.

En el radar de Osakidetza



Sin embargo, y a diferencia del joven de Elche ingresado en la UCI, en Euskadi, ninguno de los positivos precisó hospitalización, ya que no hay ningún caso grave. No obstante, Osakidetza mantiene el radar activado y dado que todavía hay gente que no ha regresado del viaje seguirá solicitando a las personas de entre 16 y 19 años que vuelvan de la isla balear que se pongan en contacto con su centro de salud para hacerse una prueba diagnóstica. "Hemos ofrecido a todos los jóvenes de 16 a 19 años que vuelvan de Mallorca que puedan realizarse una prueba", agregó Sagardui, quien recordó, sobre la situación de los que siguen allí, que cada comunidad marca sus criterios a la hora de fijar las medidas a cumplir allí.





Realización de una PCR.

La consejera resaltó que se ha actuado con rapidez desde que se conoció el primer caso vinculado con este brote, que la red de rastreo ha trabajado de forma "intensiva" y que se están haciendo los cribados para evitar la expansión del contagio. Así indicó que entre el sábado y el domingo se llevaron a cabo 575 pruebas diagnósticas vinculadas a este brote y que en ellos fueron detectados 102 positivos.

Los daños colaterales de este brote –con 1.100 afectados en once comunidades– son también importantes en la evolución de la pandemia en Euskadi e impactan negativamente sobre los datos diarios. De hecho, la incidencia acumulada entre los jóvenes vascos de 17 y 18 años sigue en aumento, y ayer martes alcanzó los 807,6 casos por 100.000 habitantes. Este dato contrasta con la incidencia entre los mayores de 65 años que supera por poco los 22 casos.

En el Estado, se constata una presencia desigual de la variante delta, aunque Fernando Simón rechaza que el aumento de la incidencia esté asociado a esta mutación, ya que, en su opinión, se debe a que "tenemos poblaciones no inmunes entre las que está circulando el virus".

La variante fue identificada por primera vez en India y ahora los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos la consideran una variante preocupante, lo que significa que los científicos creen que se puede propagar más fácilmente o causar una enfermedad más grave.

certificado verde

127.500 pasaportes covid en euskadi

Presencial, desde mañana jueves. El Gobierno vasco trabaja para la total puesta en marcha del certificado covid digital Unión Europea para poder viajar al extranjero. Sagardui anunció ayer que las personas que no han podido obtener todavía el documento por vía telemática podrán conseguirlo desde mañana de manera presencial. Así desde mañana se podrá obtener este certificado en cualquiera de las tres oficinas Izenpe existentes en las capitales vascas. Aunque eso sí, con cita previa.

Pruebas negativas. Hasta la fecha, ya se han descargado más de 127.500 certificados en Euskadi, según dio a conocer la consejera de Salud, quien indicó, en relación con el certificado de prueba diagnostica negativa, que durante esta semana se ha estado formando y trabajando de manera conjunta con los laboratorios y hoy mismo se empezarán a emitir los certificados de pruebas negativas.

Ligero repunte del virus

Más ingresos

De 48 a 64. La presión en los hospitales crece. El lunes había 96 pacientes ingresados, trece más que el domingo. El aumento se debe al incremento de enfermos en planta, que pasó de 48 a 64, ya que los más graves de las UCI bajaron de 35 a 32. Las hospitalizaciones diarias pasaron de 11 a 25.

105,5 casos

La incidencia, en aumento. Hay otro valor preocupante al alza. Por segundo día consecutivo, después de prácticamente todo el mes de bajadas, se registró un aumento de la incidencia acumulada en catorce días, hasta los 105,5 casos por 100.000 habitantes frente a los 104 de la víspera. Este indicador presenta la tasa más elevada en Bizkaia, con 111,48 casos.

Jóvenes, 806

Multiplican la media por 8. La incidencia permanece disparada entre los jóvenes de 17 y 18 años y alcanza los 807,6 casos por 100.000 habitantes. Este dato contrasta con la incidencia entre mayores de 65 años, con 22 casos. Esta tasa se da después de que el lunes fueran detectados 174 contagios en 6. 676 pruebas.

RO peligroso

Alto riesgo de contagio. El número reproductivo básico, (RO) que indica a cuántas personas contagia un enfermo, alcanza límites peligrosos y se estabiliza en 1,08. Gipuzkoa mantiene un valor especialmente preocupante, con 1,43.

En zona roja

Zumaia roza la alerta. Zumaia es la única localidad vasca de más de 5.000 habitantes en riesgo extremo de contagio, al superar los 400 casos. En Bizkaia, los municipios con más positivos fueron Bilbao, con treinta y una incidencia de 129 positivos; Barakaldo, con nueve, y Getxo con ocho.