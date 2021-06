Zupiria prevé una protección comunitaria "muy elevada" en septiembre u octubre

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado que es "muy probable" que en septiembre u octubre Euskadi tenga un nivel de protección comunitario muy elevado ante la pandemia para poder abordar el otoño y el invierno "de otra manera". Para ello, ha insistido en que "es importante que este verano vaya bien" y en los próximos meses no se debería prescindir de "dos elementos", la mascarilla y medidas de cuidado y la vacunación.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, también se ha referido a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno español y cree que en muchos momentos al Estado "se le ha olvidado que es autonómico y, desde luego, la mayor parte de las veces, con respecto a Euskadi, se le ha olvidado que es asimétrico". "Y durante este año muchas veces ese modelo de Estado ha saltado por los aires", ha denunciado.

Zupiria ha recordado en qué es diferente la situación que se va a vivir este verano con el pasado y ha apuntado que en junio del año pasado el nivel de incidencia de la enfermedad "era menor" que ahora, de manera que todavía queda "un camino para hacer frente a esta pandemia".

Sin embargo, ha indicado que, en la actualidad, hay dos recursos que el verano pasado no se tenían, uno de ellos la mascarilla que el pasado año por esta época no estaba "generalizada". Por otro lado, ha apuntado que el otro recurso es la vacuna que ofrece "un horizonte de esperanza para poder vivir de otra manera en adelante".



NIVEL DE PROTECCIÓN MUY ELEVADO

Cuestionado por si mantienen la previsión de en otoño llegar al 80% de la vacunación, ha afirmado que, si continúan llegando vacunas como están llegando últimamente y, tras subrayar la capacidad de Osakidetza para administrarlas inmediatamente, es "muy probable que en septiembre octubre se tenga un nivel de protección comunitario muy elevado" y permita abordar el otoño y el invierno "de otra manera".

"Pero para eso es importante que este verano vaya bien y que, además de tener un porcentaje de la población vacunado elevado, lleguemos también con unas tasas de contagio de la enfermedad que tienen que estar muy por debajo de las que tenemos ahora", ha añadido.

En relación al procedimiento de vacunación, ha indicado que está funcionando "de arriba abajo desde las instituciones europeas hasta lo centros de salud" y, de momento, no existen todavía una planificación de cómo se va a completar la vacunación de los más jóvenes, por lo que se estárá "a lo que se decida y a aplicarlo convenientemente".

Tras constatar estas diferencias respecto al pasado verano, ha indicado que cualquier plan y consideración que se haga "para los próximos meses no debería prescindir de estos dos elementos, de la mascarilla y de las medidas de cuidado que van asociadas y, por supuesto la vacunación".

Zupiria ha señalado que el verano pasado parecía que se había acabado con el virus porque las tasas de incidencia descendieron "de forma muy notable" casi hasta cero y también bajaron los ingresos en hospitales y los fallecimientos, de manera que parecía que, "con el verano, se iba a acabar con el virus".

"Hoy sabemos que no es así, hoy sabemos que la pandemia en el mundo continúa, sabemos que hay muchísimos continentes y países que no tienen acceso a la vacuna y, por lo tanto, mientras no puedan protegerse seguiremos en una situación de riesgo, aunque en Europa nos parece que ese riesgo para nosotros por estar vacunados es menor", ha añadido.



ACTIVIDAD EN VERANO

Preguntado, por lo tanto, por si hay que olvidarse de salvar el verano, cree que hay "posibilidad de disfrutar del verano" si se hace con cuidado".

Zupiria ha indicado que las instituciones consideran que no puede haber "grandes aglomeraciones de personas" porque se "pierde la medida", y, por tanto, sobre todo los ayuntamientos han optado "por sustituir las fiestas multitudinarias por eventos culturales".



ESTADO

Por otra parte, en relación a la postura del Estado donde se pasó de establecer a través del Consejo Interritorial de Salud restricciones para todas las comunidades a darles posteriormente libertad para fijar sus medidas, Zupiria cree que "más importante que lo que ha pasado" es insistir en que hay la posibilidad de disfrutar de un verano "si se hace de forma adecuada".

"Y probablemente hay que insistir -y es probable que una de las intenciones de la ministra Darias fuera esa- en que las aglomeraciones de personas, las concentraciones de miles de personas no son adecuadas. Hemos visto ayer la final de Rugby que se disputó ayer en Iparralde, se produjeron circunstancias que no se pueden producir, eso de que nos reunamos 5.000 personas y descuidamos todas las medidas que están en nuestras manos es un riesgo, es un peligro", ha añadido.

Bingen Zupiria cree que eso es lo importante de lo que ha pasado las semanas anteriores entre los gobiernos y todos deben ser conscientes de que es "indispensable adoptar una serie de medidas para hacer frente de manera adecuada a esta situación".

Respecto a si considera que con mayor autogobierno se podría afrontar mejor la situación, el portavoz del Ejecutivo vasco ha señalado que se ha comprobado que en muchos ámbitos las capacidades de autogobierno de Euskadi "se ha visto restringidas en contra de lo que debe ser la concepción del Estado en el que se vive".

En este sentido, ha recordado que España es un Estado autonómico asimétrico "y en muchos momentos al Estado se le ha olvidado que es autonómico y, desde luego, la mayor parte de las veces, con respecto a Euskadi, se le ha olvidado que es asimétrico".

Zupiria ha apuntado que Euskadi tiene "sus características de autogobierno, sus competencias propias, un sistema determinado de financiación que es exclusivo y "la realidad de las decisiones y actuaciones se debería ajustar a ese modelo de Estado". "Y durante este año muchas veces ese modelo de Estado ha saltado por los aires", ha denunciado.

Por otra parte, ha aludido a la oposición desarrollada por EH Bildu, y ha indicado que su posición política tiene que ver con su papel de oposición, pero también con "la posición de un movimiento político que es y se considera alternativa al PNV y tiene planteada una batalla electoral legítima contra el PNV".

Por lo tanto, cree que, cuando se analiza su tarea de oposición de la coalición, también se debería "considerar este aspecto" porque tiene un "objetivo estratégico de superar al PNV en Gipuzkoa, tiene el objetivo estratégico electoral de superar al PNV en Gasteiz y eso también influye en su política de oposición, además de objetivos estratégicos que tendrá también respecto a las los ciudadanos que puedan votar al PSE-EE y a los que también aspirará".

Zupiria ha manifestado que se "dialoga más de lo que parece" y eso "siempre ofrece su resultados" y en "esta legislatura así será". "Hoy podemos decir que el próximo jueves se va a producir un resultado consecuencia de ese diálogo como ha sido el acuerdo que PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos han alcanzado para adelante la ley de pandemia".

"El gobierno tiene que llevar muchas leyes al Parlamento y va a haber muchas posibilidades para desarrollar ese diálogo y espero que sea fructífero y se alcancen acuerdos", ha indicado.

Respecto a si considera que ha faltado diálogo en el de la posible apertura de Corrugados en Azpeitia, cree que también tiene que ver con un "debate sobre el modelo de sociedad que cada formación política propugna" y tiene la impresión de que, "por encima del diálogo, ha habido un interés político de EH Bildu de mantener un modelo de ciudad o de vida y que no ha puesto como prioridad la reanudación de una actividad industrial y la creación de nuevos puestos de trabajo en ese municipio".