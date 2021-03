Osakidetza cierra 6.000 citas en un día para administrar la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca

Al final los quince días se quedaron en nueve. Si el pasado día 15, el Ministerio de Sanidad español y las comunidades autónomas decidieron suspender por un periodo de dos semanas la administración de dosis de la vacuna inglesa de AstraZeneca, ayer miércoles Osakidetza retomó la inmunización contra el coronavirus SARS-CoV-2 en los colectivos del ámbito educativo no universitario que iban a recibirla la pasada semana y que vieron que la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aplazaba su cita, tras una serie de extraños trombos cerebrales detectados en pacientes que habían recibido la primera dosis del preparado.

Por otro lado, la reunión que mantuvo ayer miércoles el LABI técnico concluyó con la decisión de no convocar mañana al Consejo Asesor del mismo, lo que augura que no habrá cambios durante la Semana Santa en las restricciones marcadas por el Gobierno vasco para contener la pandemia.

La importancia que el Departamento vasco de Salud da a la vacunación se refleja en el dato de que en un solo día tras la rehabilitación del antídoto de AstraZeneca, Osakidetza cerró más de 5.900 citas para inocular la dosis de un preparado que la EMA calificó la pasada semana como "eficaz y seguro, cuyos beneficios superan a los posibles riesgos".

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, reiteró ayer miércoles en su comparecencia semanal ante el Parlamento Vasco que hasta el domingo serán 27.000 las personas que reciban una dosis de la vacuna inglesa y que, desde el lunes, el abanico se ampliará al colectivo menor de 65 años, después de que este preparado no estuviera recomendado para mayores de 55.

En este sentido, la cabeza visible de la Salud vasca aclaró que es posible que haya personas mayores que aún no han sido vacunadas, porque ese colectivo solo puede recibir el preparado de Pfizer-BioNTech. Los datos aportados por el Departamento aseguran que el 99,5% de los nonagenarios vascos y el 45,2% de los octogenarios han recibido la vacuna.

Lo que Sagardui no pudo asegurar es si Osakidetza podrá mantener el ritmo de vacunación ya que la firma británica no se ha caracterizado hasta la fecha por cumplir con sus compromisos de distribución. La consejera reconoció que ayer su Departamento solo recibió 4.900 dosis del preparado, una cifra "muy por debajo" de entregas precedentes. "El ritmo no puede ser continuo si el suministro no es continuo", se lamentó la responsable de la Consejería vasca de Salud.

18 muertos en una semana



La Comunidad Autónoma Vasca registró 18 fallecimientos por covid entre el 15 y el 21 de marzo, once menos que en la semana precedente, mientras que los nuevos contagios detectados el martes subieron a 510, lo que supone 75 más que el día anterior. Sin embargo, la tasa de positivos bajó del 4,5 al 4,3%, ya que se efectuaron 11.810 pruebas diagnósticas –8.042 PCR y 3.768 test de antígenos–, por encima de las 9.630 del lunes. 81 pacientes siguen en las UCI y bajaron a 47 los nuevos ingresos en planta, donde hay 243 enfermos, tres más que la víspera.

La trazabilidad de los casos alcanza una media en los últimos siete días del 50,5%, porcentaje de positivos detectados por ser contactos de otros casos, frente al 36,9% de positivos que se realizaron las pruebas por presentar síntomas de covid.

El dato preocupante es que la tasa de casos positivos acumulados en los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes subió hasta 236,30, lo que supone casi ocho puntos más que el lunes, cuando estaba en 228,35. Este indicador se incrementa en los tres territorios, aunque Bizkaia está por debajo, con 231,84.

Además, la razón de tasas de incidencia –que compara la tasa de incidencia acumulada en catorce días actual con la de hace una semana– continúa al alza y marcó el martes 1,15, tres décimas más que el lunes, mientras que el número reproductivo básico, que mide a cuántas personas contagia cada caso positivo, sigue en 1,06.

En Bizkaia fueron detectados el martes 256 casos positivos, cincuenta más que el lunes. Los datos más elevados se registraron en Bilbao con 104 positivos, trece más que un día antes; seguido de Getxo, con veinte; Barakaldo, con 16; Durango, con catorce, y Ermua, con diez. Con estos datos, la capital vizcaina entró en zona naranja, al registrar 303,34 casos en los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes, y comparte clasificación con Güeñes, Santurtzi, Muskiz y Ondarroa.

En zona roja, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, solo hay dos localidades vizcainas con más de 5.000 personas: Ermua y Elorrio.



LOS NÚMEROS

295.225 dosis. En la Comunidad Autónoma Vasca ya han sido administradas 295.225 vacunas contra el covid-19, de las que 79.498 correspondían a segundas dosis, lo que supone que las personas inoculadas están inmunizadas.

La mayoría, de Pfizer. Según el Departamento de Salud, han sido inoculadas 227.368 dosis de Pfizer-BioNTech, 76.004 de ellas en segunda dosis; 14.631 de Moderna, 3.494 segundas dosis, y 53.226 de AstraZeneca.

18 muertos

Entre los pasados días 15 y 21. El Departamento de Salud informó ayer que, tras analizar los datos acumulados en la semana del 15 al 21 de marzo, se puede concluir que en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) hubo 18 fallecimientos cuya causa directa era el covid-19, por debajo de los 29 contabilizados entre los pasados días 8 y 14.

81 pacientes

En las UCI. Continúa la presión en las UCI, con 81 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales vascos el martes, las mismas camas de críticos ocupadas que el lunes. Además, ingresaron en planta 47 personas, una menos que el día anterior. De este modo, la cifra de personas hospitalizadas con covid se eleva a 243.

11.810 pruebas

En un día. El martes se realizado 11.810 pruebas diagnósticas a personas con síntomas o por haber tenido contacto con un enfermo –8.042 PCR y 3.768 test de antígenos–, más de 2.000 con respecto a las 9.630 del lunes, con resultado de 510 positivos. La tasa de positivos en relación a las pruebas realizadas se redujo en dos décimas, del 4,5 al 4,3%.

57 aulas

cerradas. 57 aulas de la CAV permanecieron ayer clausuradas tras detectarse algún caso de covid-19, las mismas que el martes, que representan el 0,32% de clases que hay este curso desde 2 años hasta educación no universitaria posobligatoria. El sistema educativo vasco continúa sin ningún centro con actividad presencial suspendida.