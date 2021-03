Sagardui: "Nadie dice que los hosteleros estén incumpliendo"

La consejera de Salud de Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, ha advertido este miércoles de que, aunque la situación de la epidemia en Euskadi ha mejorado, llegar al objetivo de sesenta casos por cada cien mil habitantes que tiene marcado el Ejecutivo "está lejos" y "va a costar".

"Seguimos estando en una situación preocupante; no esperemos que por estar en 200 hemos salido, no. Estamos mejor, pero no hemos salido", ha alertado Sagardui, que ha intervenido en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi".

La consejera ha destacado la eficacia de la vacunación: "Apenas hace dos meses que llegó la primera remesa y los efectos son evidentes. Es cuestión de tiempo, meses, no sé cuántos, que podamos desarrollar una vida cercana a la normalidad".

VACUNACIÓN

Pero a corto plazo siguen las dudas porque las informaciones de disponibilidad de vacunas en las próximas semanas crean "una situación de incertidumbre". "Es un escenario cambiante, no tenemos certezas de la disponibilidad y estamos tratando de acomodarnos todo el tiempo", ha añadido.

"El cumplimiento de los contratos (por parte de los laboratorios fabricantes de vacunas) no está siendo fácil y ese fue el motivo de la estrategia conservadora (que adoptó Euskadi reservando vacunas), porque ya preveíamos que iba a ser difícil atender a los requerimientos de todo el mercado global. Creemos que ha sido acertada, hemos podido garantizar las segundas dosis", ha subrayado.

Como prueba, la consejera ha citado un ránking del Ministerio que ha salido esta semana "al que se ha hecho poco caso. Euskadi, detrás de Aragón y Navarra, es la que más segundas dosis ha dado al colectivo más vulnerable, el de la residencias de mayores. ¿Por qué el resto tienen un desfase?, porque han faltado vacunas para administrar la segunda dosis".

"No guardamos vacunas, quiero insistir, lo que hacemos es gestionarlas para que los procesos de inmunización sean completos", ha destacado.

Ahora, han decidido no reservar vacunas de AstraZeneca porque ya se ha confirmado que se puede administrar su segunda dosis en diez-doce semanas, con lo que "no hay peligro de rotura del stock".

BAJA LA INCIDENCIA

Preguntada sobre si era tan peligroso que abriera la hostelería como decidió el Tribunal Superior vasco, tras haber bajado los casos en un mes a 204 por cien mil habitantes, la consejera ha defendido que esta resolución judicial se adoptó cuando gran parte de los municipios ya habían bajado de 500, "luego no se les aplicaba la medida" (de cierre de bares).

La consejera ha agregado en que "si se comparan las tasas de contagio y las medidas restrictivas, entre la puesta en vigor del decreto del lehendakari y la curva de incidencia hay una correlación, pero nadie dice que los hosteleros están incumpliendo".

La pandemia ha tenido efectos negativos sobre el trabajo diario y se han pospuesto intervenciones -se ha pasado de 49 a 64 días en las listas de espera quirúrgica- pero a día de hoy, "la actividad de los quirófanos que se ha tenido que posponer en algunos momentos está prácticamente recuperada".

Por último, ha confirmado que ni el lehendakari ni "nadie" del Gobierno vasco irá a la final de Copa entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao del 3 de abril en Sevilla, una ausencia decidida "por responsabilidad institucional, por ser coherentes y ejemplares en el comportamiento", y por ser conscientes del "esfuerzo" que piden a la ciudadanía.

"Todos estaríamos encantados de poder participar en el partido, con independencia de que nos guste más o menos el fútbol, pero no cabe ninguna duda" (sobre acudir)