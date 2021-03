Jonan Fernández: "La situación no da para grandes aventuras"

Jonan Fernández considera que no es momento idóneo para levantar las restricciones. En una entrevista en Onda Vasca-Grupo Noticias, el coordinador de la Comisión Técnica del LABI ha asegurado que estamos en una situación de "impás" porque, aunque es cierto que la incidencia del virus ha bajado de forma muy considerable durante las últimas semanas, hay mucha incertidumbre sobre lo que ocurrirá las próximas semanas.

Ante esta situación Fernández ha avanzado que el LABI no tomará medidas muy significativas respecto a las restricciones, más allá de considerar la posibilidad de levantar el confinamiento municipal. "Creo que la situación no da para grandes aventuras€ No hay que esperar grandes cambios o sorpresas. Se harán ajustes mirando al plan Biziberri. No habrá cambios de profundidad. Se valorarán la movilidad entre municipios, y es posible que se pueda modificar, pero habrá que ver la evolución", asegura Fernández.

El coordinador de la Comisión Técnica del LABI también ha avanzado que el Gobierno vasco es partidario de no permitir la movilidad entre comunidades autónomas en Semana Santa. Considera que lo contrario "no sería sensato", y espera que se alcance un consenso sobre la cuestión entre los distintos gobiernos autonómicos.

VACUNACIÓN



Fernández señala que todavía es muy pronto para que los efectos de la vacunación repercutan en los datos, aunque ha destacado que es evidente que las vacunas han rebajado los casos en las residencias, y que esto pronto tendrá reflejo en los ingresos en UCI y en el número de fallecidos.

El responsable del LABI destaca que el gran problema "es la falta de vacunas", y explica que la vacunación en Illunbe es un proyecto piloto que se ampliará su el resultado es positivo.

"Lo que necesitamos es recibir más vacunas. Este es el mayor problema en estos momentos. Si recibiéramos más dosis, tendríamos un problema de gestión, pero estaríamos mejor". Además, Fernández reconoce que una de las mayores preocupaciones del ejecutivo es la evolución de las distintas variantes, y que la británica se convierta en la dominante.

HOSTELERÍA



El coordinador de la Comisión Técnica del LABI se ha mostrado muy crítico con las afirmaciones de las asociaciones de hostelería que afirman que queda demostrado que la incidencia del virus sigue bajando a pesar de la reapertura de bares y restaurantes.

"No quiero hacer demagogia. También se podría decir que la tasa de incidencia baja más lento en Euskadi, respecto a lo que sucede en nuestro entorno por la apertura de la hostelería. No está probado, por lo que tampoco se puede decir lo contrario. Debemos ser serios y rigurosos y tratar de hacer valoraciones prudentes", mantiene Fernández.