Euskadi detecta 60 casos de la cepa británica, el 1,2% del total

El Departamento de Salud ha detectado hasta ahora 60 casos de la cepa británica del coronavirus, lo que representa el 1,2% del total de positivos registrados en Euskadi desde que se tuvo conocimiento de que esta variante había llegado a la CAV.

Así lo ha detallado el subdirector de Salud Pública y Adicciones del Gobierno Vasco, Koldo Cambra, que ha comparecido en rueda de prensa junto con el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, para informar de la evolución de la pandemia en Euskadi.

Por el momento esta cepa tiene un "impacto bajo" y no es la causante del aumento de casos que se está registrando en las últimas semanas, aunque la previsión es que de ahora en adelante vaya ganando influencia de manera progresiva, ha explicado.

Además, si se sospecha que un contagiado tiene la cepa británica, los rastreadores de Osakidetza tienen indicaciones de enviar la muestra tanto del caso de origen como de sus contactos a los laboratorios de Biocruces y Biodonostia para determinar si efectivamente se trata de esta variante.

Preguntado por la posibilidad de obligar a llevar mascarillas FPP2 en espacios públicos cerrados, el viceconsejero ha dicho que el Departamento de Salud "no es quién para prohibir usar mascarillas", pero sí aboga por llevar aquellas que sean "homologadas", por lo que las de tela o las que no cumplen el etiquetado "no son recomendables".