Bilbao echa el cierre junto a otros 50 municipios en rojo por coronavirus

Después de casi un año de pesadilla, otro giro de tuerca en negativo. Bilbao es la primera capital vasca que desde la medianoche del jueves vuelve a quedar confinada perimetralmente y con la hostelería cerrada por la alta incidencia del covid-19, situación que afecta a otros 50 municipios de Euskadi que se encuentran en alerta máxima. El alcalde, Juan Mari Aburto, aseguró que "no sabe cuánto tiempo podrá durar, dada la incertidumbre" que acompaña a esta pandemia, aunque apeló a la responsabilidad de los bilbainos. "Todos y cada uno somos responsables de lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos, y tenemos que actuar de la manera más responsable posible", aseguró, haciendo una apelación a la calma y la resignación.

Junto la capital vizcaina –donde la tasa de incidencia acumulada está en 562,5 casos– se encuentran una cincuentena de municipios en riesgo máximo de transmisión del virus, 19 más que el lunes pasado. Los 1.115 contagios registrados el miércoles, el peor dato desde el 18 de noviembre, han puesto a Bizkaia a los pies de los caballos del coronavirus ya que arroja una incidencia de 515,38, mientras el conjunto de Euskadi bordea esta peligrosa muga, con 480 casos. Actualmente el 32% de la población vasca y uno de cada cinco municipios, ya se localiza en zona de máximo riesgo.

Con el número de contagios más alto en dos meses, la tasa de positividad por las nubes, –más del 8%–, y 101 personas en UCI, la escabechina de confinamientos estaba cantada. Del total de localidades afectadas por el cierre de bares y restaurantes y el confinamiento municipal, 23 tienen más de 5.000 habitantes y son siete más que las que estaban en esta situación hasta ahora. A ellas se suman otros 28 pueblos con menos de 5.000 vecinos, doce más.

Los pueblos con más población que deben echar el cierre son: Abanto-Zierbena, Agurain, Amorebieta-Etxano, Andoain, Azpeitia, Balmaseda, Beasain, Bermeo, Bilbao, Durango, Elorrio, Gernika-Lumo, Güeñes, Lekeitio, Markina-Xemein, Muskiz, Orio, Pasaia, Tolosa, Valle de Trápaga-Trapagaran, Villabona, Zumaia, Zumarraga. De menos de 5.000 habitantes quedan confinadas: Aizarnazabal, Ajangiz, Arratzua-Ubarrundia, Artzentales, Asparrena, Forua, Gizaburuaga, Ibarra, Iruña Oka/Iruña de Oca, Irura, Iurreta, Labastida/Bastida, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Leaburu, Legutio, Mundaka, Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz, Murueta, Muxika, Otxandio, San Millán/Donemiliaga, Sondika, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Zamudio, Zestoa y Ziortza-Bolibar.

Nuevas limitaciones



Ante esta delicada situación, este viernes se darán a conocer nuevas medidas ya que el jueves se reunieron los expertos que asesoran al lehendakari para analizar qué medidas del paquete presentado en el Consejo Interterritorial tiene sentido aplicar en Euskadi. Se trata de un LABI crucial ya que deben estudiar la idoneidad de dar el cerrojazo a toda la actividad comercial y cultural a las siete de la tarde si el toque de queda se mantiene a las diez, ya que el Ministerio de Sanidad no contempla, de momento, su adelanto. Y no parece acertado cerrar a las siete si no se acompaña con un horario más restringido para la movilidad.

Menos dificultad presentaría, en principio, limitar los grupos a cuatro personas y el confinamiento perimetral de los municipios. Un nuevo cierre de toda la hostelería vasca no estaría, en principio, sobre la mesa, salvo en aquellos municipios en rojo.

Y es que todos los indicadores continúan con dígitos muy por encima de lo recomendable. El número reproductivo básico, que apunta las personas que puede contagiar un único infectado, sigue al alza y se coloca en 1,18. En las UCI hay 101 enfermos graves con covid-19, cuatro más que el martes, mientras que en planta permanecen 484, 19 más, tras los 84 últimos ingresos.

Los efectos de la pandemia también se trasladan al ámbito educativo y el Departamento de Educación informó de que el jueves había 125 aulas clausuradas por la incidencia del virus, 19 más que el día anterior, que representan el 0,71% de todas las clases entre los 2 años y la educación no universitaria postobligatoria. Los centros educativos afectados por algún caso de coronavirus son 74, y sigue sin haber ningún colegio con la actividad presencial totalmente suspendida.

Incidentes en Donostia



En otro orden de cosas, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, condenó el jueves la "alteración de la convivencia y los destrozos" causados el miércoles por la noche en Donostia por parte de grupos de personas que se enfrentaron con la Er-tzaintza en las calles de la Parte Vieja. Erkoreka manifestó que resulta "absolutamente inadmisible el acoso, persecución y la agresión" a la Guardia Urbana donostiarra y a la Ertzain-tza, en unos altercados que se saldaron con cuatro detenidos y diez heridos, ocho de ellos policías autonómicos. Aclaró que las cargas de la Ertzaintza se realizaron con bolas de foam "y en auxilio de la Guardia Municipal que se encontraba acosada en ese momento".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia, Reyes Carrere, consideró que la actuación de la Ertzaintza el miércoles por la noche fue "sobredimensionada e injustificada" y criticó al alcalde por lanzar "un mensaje contradictorio" a los ciudadanos con motivo de la fiesta patronal.

las cifras

Bizkaia; 515,38

EN ALERTA POR LA INCIDENCIA. La tasa de contagios vuelve a superar el 8% (8,2 %) en Euskadi, en la jornada en la que Bizkaia ha entrado en la zona roja con 515,38 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

La CAV, 480

ROZANDO EL ROJO. En el conjunto del País Vasco esta tasa permanece por debajo de 500 (480). El miércoles se hicieron 13.664 pruebas, número similar al del día anterior, con 1.115 nuevos contagios, 69 más, lo que ha provocado que la positividad crezca.

municipios grandes en rojo

Se suman tres en Bizkaia. Los grandes municipios vascos con tasas superiores a 500 son ya 22. En Bizkaia se han sumado Abanto-Zierbena, Güeñes y Trapagaran al listado formado por Bilbao, Amorebieta, Balmaseda, Bermeo, Durango, Gernika, Lekeitio, Markina y Muskiz.

Se une Zumaraga. En Araba, Agurain sigue siendo la única localidad en zona roja, mientras que en Gipuzkoa se mantienen en ella Azpeitia, Pasaia, Andoain, Beasain, Orio, Tolosa, Vallabona y Zumaia, y se agrega Zumarraga.

¿Qué pasa en las capitales? La capital guipuzcoana y la alavesa permanecen en zona naranja, pero siguen incrementando su incidencia, que era el martes de 405 en ambas. En el caso de Gasteiz se sitúa ya en 436,14 y en el de Donostia en 426.