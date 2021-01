Denis Itxaso responde a Urkullu: "Las vacunas no están para almacenarse"

El delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, cree que la vacunación contra la Covid-19 no debe ser una "competición" pero considera que "las dosis no están para ser almacenadas, sino para inyectarse al mayor ritmo posible".



"En estas circunstancias no es correcto ni está indicado que se trate de conformar reservas estratégicas de vacunas 'por si en el futuro no hay'", ha escrito en redes sociales y ha añadido: "Siempre que la segunda dosis esté asegurada, y lo está, hemos de seguir vacunando".



Itxaso ha considerado que esta es "la mayor campaña de vacunación de la historia y cada minuto cuenta" porque de la celeridad de la vacunación depende la salud de la sociedad "y las posibilidades de salir cuanto antes de la enorme sima económica que provocan las restricciones".







Estos comentarios del delegado del Gobierno se producen después de que ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu , dijera que modificar el criterio para repartir las vacunas entre las autonomías para garantizar la segunda dosis en aquellas que "no han hecho previsión" sería una decisiónEuskadi ha decididopara garantizar la segunda inoculación que requiere la vacuna de Pzifer-BioNtech y asegurar así la inmunidad a la persona vacunada.Esta próxima semana, el Estado recibirá menos vacunas de las previstas pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha asegurado que todas las personas que recibieron la primera dosis y cuya segunda les corresponde ahora "van a recibirla".En la práctica esto se traducirá en que las comunidades autónomas que más vacunas administraron en la primera semana de la campañapara garantizar que se completa el ciclo de vacunación.Ese cambio de criterio "llevaría a tener que denunciar una carrera alocada por vacunar 'a cualquier precio' que se ha demostrado ineficaz y peligrosa", advirtió ayer el lehendakari, que consideró que esta decisión sería "injusta para Euskadi", ya que a diferencia de otras comunidades que han vacunado a más personas, el Gobierno Vasco ha actuado con "mayor cautela y previsión" al reservar la mitad de las dosis recibidas.Este domingo ha comenzado en Euskadi la aplicación de la segunda dosis , ya que hoy se cumplen 21 días desde la inoculación de la primera en tres residencias vascas.