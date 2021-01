Euskadi inocula la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en tres residencias de mayores

Las tres usuarias de las residencias de mayores de Euskadi que estrenaron hace 21 días la vacuna contra la covid-19 de Pzifer-BioNtech han recibido este domingo la segunda dosis del inyectable que completará su inmunidad.

Consuelo Landa, de 91 años, en la residencia Ajuria de Gasteiz; Begoña del Olmo, de 80 años en el centro residencial Elorrio, y Bernardina Escudero, de 87 años, en Caser Betharram de Hondarribia se han convertido en las primeras personas inmunizadas en la Comunidad Autónoma Vasca.

En Gipuzkoa, Bernardina Escudero, oiartzuarra de 87 años, ha vuelto a ser la primera usuaria de la residencia Caser Betharram de Hondarribia en recibir la vacuna, a las nueve y media de esta mañana, según ha informado en un comunicado la Diputación Foral.

En total, durante la jornada de hoy se inocularán un total de 215 dosis en esta residencia guipuzcoana: 175 segundas dosis y 40 primeras, 23 a personas usuarias de salud mental y 17 al personal trabajador.

Una de las empleadas que ya ha recibido el segundo inyectable es la gerocultora Ana Aginagalde, quien ha atenido a los medios de comunicación en un espacio abierto de la residencia, acompañada por la directora del centro, Laura Rodríguez.

Rodríguez ha asegurado que, transcurridos 21 días desde el suministro de la primera dosis en este centro de Hondarribia, no se ha detectado "absolutamente ningún efecto secundario" y no se han registrado positivos entre personas inoculadas.

La responsable de la residencia ha indicado que el suministro de la vacuna permite "vislumbrar la luz al final del túnel" y abrir una ventana de "muchísima esperanza y optimismo".

Aunque de momento desconoce si cambiará alguna norma en el centro, ya que siempre se siguen las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, Laura reconoce que ahora tendrán algo más de tranquilidad en esta residencia, en la que el suministro de la segunda dosis ha sido hoy "más fluido".

"No me he enterado", ha señalado Aginagalde tras recibir el pinchado, que le ha dejado después el brazo un "poco dolorido, pero nada más".

Esta gerocultora ha dicho que ahora arranca una nueva "cuenta atrás" de entre ocho o diez días que se calcula que son necesarios para lograr la inmunidad frente al virus, al tiempo que ha deseado que todos podamos retornar a la "verdadera normalidad".

En Gipuzkoa, donde el suministro de la segunda dosis de la vacuna se retomará el miércoles en Tolosa, se prevé que para mediados de febrero todas las residencias hayan recibido la segunda inyección contra la covid.

El cambio de criterio en el reparto de estas vacunas en España, tras la reducción del ritmo de suministro anunciado por Pfizer, ha sido criticado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que entiende que es injusto para Euskadi ya que antepone en el reparto a las comunidades más avanzadas en la vacunación para asegurarles esta segunda dosis.

Euskadi es la región que menos vacunas contra la covid-19 ha puesto debido a su estrategia de guardar la mitad de las dosis para garantizar precisamente la segunda inoculación que requiere la vacuna de Pzifer-BioNtech a los 21 días.