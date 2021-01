Alain, un jabato de 3,8 kilos, el primer bebé de 2021 en Bizkaia

"Esta hecho un toro, nada más nacer estaba tomando ya la teta". Así de emocionado describe Juan Manuel López, los minutos después de que naciera Alain, un jabato de 3,8 kilos de peso que fue a las 3.23 horas de hoy el primer bebé nacido en Bizkaia, en concreto en el Hospital de Basurto.

Su amatxu Laiene Llana dio a luz con mascarilla, sin problemas, y tan solo con una pequeña ayuda epidural. La pareja, residente en Bakio, tenía previsto el parto inducido tras haber salido de cuentas para las ocho de la mañana de hoy en Basurto "pero sobre las cuatro de la tarde de ayer, tenía contracciones y nos vinimos para aquí", relata el aita exultante vía telefónica. "Todo ha ido muy bien con gran la ayuda de todo el personal sanitario que es fantástico", alaba el orgulloso padre.

Juan Manuel relata que el embarazo no ha sido diferente de su primer hijo, Oihan de dos años y medio de edad, por haber transcurrido durante la pandemia de covid. "Lahiene ha tenido molestias típicas de un embarazo, la ínica diferencia ha sido que yo no he podido estar con ella durante las consultas que ha tenido en el hospital durante el embarazo porque no me dejaban entrar", explica.

Afortunadamente, sí ha podido estar de madrugada en el parto. "Tras ingresar nos hicieron las pruebas de PCR y no ha habido problema", destaca de una noche vieja vivida de un forma muy especial y en la que no pudieron comer las uvas pero sí ver las campanadas a través del móvil.

La afortunada pareja, ella enfermera y él dependiente en un comercio, espera para este año que Alain "no tenga ningún problema y que esté sano, con eso me doy con un canto en los dientes", concluye Juan olvidándose de la pandemia del coronavirus en su burbuja de padre por segunda vez, "que es lo más bonito del mundo".