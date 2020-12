El Gobierno vasco advierte: "Las medidas no son para juntarse en un agroturismo o viajar"

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, avisa de que se están utilizando las medidas para la Navidad para "hacer lo que no hay que hacer"

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha señalado que el "alivio" en las medidas para la Navidad no es una "invitación a la movilidad" sino "todo lo contrario" y ha advertido de que se están utilizando para "hacer lo que no hay que hacer" como "juntarse una cuadrilla en un agroturismo".



En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la temporada de invierno de la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO), Zupiria ha recordado que la situación es de "emergencia sanitaria", que existe un estado de alarma con un toque de queda y que el Gobierno vasco "no ha hecho ninguna invitación a la movilidad, ni a aligerar las restricciones".





?¿Qué podremos hacer en Navidad?

? Los vascos que salgan de Euskadi podrán regresar cuando quieran Publicada por Deia en Lunes, 14 de diciembre de 2020

?? Datos actualizados de COVID-19 en Euskadi (17/12/2020)? https://t.co/Vbl261f1bl



?? Situación epidemiológica ? https://t.co/SR5YDrTWiG (PDF)



?? Resolución de los municipios con la hostelería cerrada ? https://t.co/XZZLsC8l3e (PDF) pic.twitter.com/5XAE4SI8CH — Osakidetza (@osakidetzaEJGV) December 17, 2020

En esta coyuntura al Ejecutivo vasco le corresponde "", que son "muy severas", a los profesionales sanitarios "" y a losAlgunas disposiciones que se establecieron para evitar que, sobre todo la personas mayores, que se queden solas en Navidad en relación a lay en número de personas que se pueden juntar "se están utilizando, por parte de, para hacer lo que no hay que hacer", ha señalado Zupiria, que ha advertido de que "este es un tema que está pesando muy seriamente en las consideraciones sobre la situación sanitaria""El hecho de que se permita la movilidad para visitar un familiar no puede ser una excusa parao para viajar con la cuadrilla a una provincia limítrofe", ha puntualizado.Preguntado por la posibilidad de que el LABI decida mañana restringir la movilidad, el portavoz ha señalado que los datos de ayer reflejan unay un descenso en lapero ha apelado a la responsabilidad "de todos".Respecto a la posibilidad de que el Gobierno vasco se vea condicionado por la situación en otros países de Europa donde se están endureciendo las restricciones, Zupiria ha indicado que hay que contemplar la crisis con "perspectiva" y ha precisado que "no hay que olvidar" que, mucho más severas que otros lugares".