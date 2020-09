Neumólogos aconsejan llevar mascarilla a los pacientes con problemas respiratorios

El uso de la mascarilla, además de obligatorio en la calle y en espacios públicos, es recomendable para todas las personas, independientemente de la edad que tengan y también de si sufren dolencias respiratorias. Así lo sostienen los expertos, que recomiendan su uso para todas las personas y tan solo eximen a aquellas que por su situación de dependencia o por sufrir alguna discapacidad, trastorno o enfermedad mental no puedan realizar un buen uso de la mascarilla. Asimismo, para las personas a las que llevarla les provoque una disnea (falta de aire) importante no será recomendable llevarla. Pero para el resto, sí.

De hecho, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) recomendaba su uso a pacientes respiratorios y a niños para prevenir los contagios por covid-19. En este sentido, la Separ apuntó que no está probado que el uso de la mascarilla sea perjudicial para estas personas.

Barrera física contra el virus



Así, aunque la mascarilla puede ser incómoda e incordia a todo el que la lleva su uso en ningún caso es perjudicial, tampoco para quienes sufren problemas respiratorios. Así lo expone Pilar Cebollero, jefa de Neumología del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) que recomienda su uso a todas las personas y a quienes sufren este tipo de patologías más encarecidamente si cabe: "No hay evidencia científica para sostener que llevar la mascarilla agrava las dolencias respiratorias. Es más, estas personas deben llevarla con más motivo todavía".

La neumóloga expone que una persona con un problema respiratorio corre mucho más riesgo no llevando la mascarilla, por mucho que le moleste, que haciendo uso de ella, puesto que le protege de posibles contagios de covid-19, virus para el que son un grupo de riesgo. "El coronavirus afecta de manera más grave a personas con determinadas patologías respiratorias, como puede ser el asma, la epoc o la fibrosis quística", apunta.

En el caso de los menores, Cebollero señala que, pese a que en la calle la mascarilla es obligatoria a partir de los 12 años, su uso es recomendable para todos los menores que puedan hacer un buen uso de ella. "Es algo que no tiene perjuicios. En los colegios sí que es obligatorio a partir de los 6 años y es muy importante que la lleven", sostiene la jefa de Neumología del CHN. Asimismo, Cebollero hace un llamamiento a la responsabilidad y subraya que el uso de la mascarilla "es un acto para protegernos a nosotros mismos y también para proteger a los demás", más aún en un momento en el que la curva de contagios no deja de subir.