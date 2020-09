Los sindicatos no descartan más huelgas en Educación en Euskadi

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, CCOO y UGT han convocado nuevas protestas en la enseñanza vasca no universitaria en demanda de un curso presencial "seguro y consensuado" y han llamado a la comunidad educativa a manifestarse el próximo 2 de octubre, sin descartar la convocatoria de más huelgas en el sector.



Transcurrida más de un semana desde la huelga del pasado 15 de septiembre en las aulas, los sindicatos no han tenido noticia del departamento de Educación con el fin de tratar sobre las medidas que demandan para hacer frente al Covid-19.



"El departamento de Educación sigue sin llamarnos. No tenemos ninguna interlocución",se ha lamentado la representante de ELA Miren Zubizarreta, en una conferencia de prensa conjunta de todos los sindicatos.





Así fue la jornada de huelga del 15 de septiembre en Educación. FOTOS: O.M. y O.G.