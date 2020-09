Sorprendente presencia de flamencos en la costa vasca

Parecía que este año ya habíamos visto todo lo que estaba por ver, pero parece que el 2020 todavía va a dar más sorpresas. Afortunadamente, no todo está relacionado con la pandemia y también hay historias diferentes y curiosas para contar. Por ejemplo, la llegada de varios flamencos a diversos lugares de la costa vasca.

El pasado lunes, 14 de septiembre, se avistó un primer ejemplar en el Parque Ecológico de Plaiaundi, en Irun. Al día siguiente se avistaron otros tres en el mismo lugar. "No sabemos si eran cuatro en total o si el primero podría estar ente los tres ejemplares. Como no están anillados, no lo podemos saber", explicaron fuentes del centro de interpretación Txingudi ekoetxea, situado a la entrada de Plaiaundi.

Según relataron, es una "observación muy curiosa", ya que ni en Txingudi ni en el resto del País Vasco casi nunca se han podido ver flamencos. Se trata de una especie que abunda en el Mediterráneo: hay varias colonias en el Delta del Ebro, Valencia y en Andalucía, por ejemplo. "También hay una colonia mucho más grande en La Camarga, en Francia. Pero no podemos saber de dónde han venido porque no están anillados. Lo único que sabemos con certeza es que en Txingudi hemos visto tres flamencos", contaron.



FLAMENCOS EN URDAIBAI

El mismo día aparecieron otros dos ejemplares en la biosfera de Urdaibai y todavía siguen allí. "Ahora están aquí, pero el sábado los vieron en la playa cuando llovió", explicaron fuentes de Urdaibai Bird Center. Aunque para ellos es todo "un misterio" porque no adivinan saber de dónde han podido llegar, piensan que todos los flamencos son diferentes. "No creemos que son los de Txingudi porque cuando los vemos aquí, allí también los están viendo. Por lo tanto, tienen que ser diferentes", explicaron.

Es la primera vez que aparecen flamencos en Urdaibai y ayer a la mañana también pudieron ver uno en Pobeña, en la muga de Bizkaia con Cantabria. "Nos ha llamado una persona para decirnos que ha visto un flamenco en Pobeña y no se creía lo que estaba viendo. Por lo tanto, parece ser que han entrado unos cuantos ejemplares", afirmaron desde Urdaibai Bird Center.