La vuelta a las aulas en Euskadi será escalonada desde el 7 de septiembre

Euskadi iniciará el curso escolar de forma "escalonada", a partir del próximo 7 de septiembre, en los ciclos Infantil, Primaria y 1º y 2º de la ESO, con uso de la mascarilla obligatorio desde los 6 años. Además, el Departamento de Educación prevé la contratación "excepcional" de 1.000 docentes para aquellos centros que requieran un "mayor refuerzo".



La consejera de Educación del Gobierno vasco en funciones, Cristina Uriarte, ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa, junto a la consejera de Salud, Nekane Murga, las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico para la vuelta a las aulas, tras participar en la reunión de la comisión de seguimiento del covid-19 para analizar la situación epidemiológica.





https://gruponoticias-manager.renr.es/manager/ckeditor/Las%20consejeras%20Cristina%20Uriarte%20y%20Nekane%20Murga%20durante%20la%20rueda%20de%20prensa.%20Irekia



VUELTA A CLASE ESCALONADA



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL



SÍNTOMAS COMPATIBLES CON CORONAVIRUS



MEDIDAS DE CONCILIACIÓN



TRANSPORTE ESCOLAR Y COMEDOR

Se recomienda que los menores de 6 años viajen con mascarilla en el autobús. O.M.



1.000 CONTRATACIONES DE DOCENTES

??Refuerzo de la limpieza en los centros educativos

??Hemos adquirido 24.300 portátiles destinados a los centros educativos.

??Reparto de 800.000 mascarillas, termómetros y Gel hidro-alcoholico en todos los centros antes del inicio del curso pic.twitter.com/0NdEUOgmH4 — Cristina Uriarte (@c_uriartetoledo) August 28, 2020



MATERIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD

La titular de Educación ha destacado que la evolución de la pandemia en Euskadi, que mantiene el ascenso de positivos por coronavirus en pruebas PCR, tras registrar en las últimas 24 horas un total de 764 casos nuevos , ha obligado al Gobierno vasco a "actualizar" algunas de las actuaciones ya recogidas en elen el curso 2020-2021.Tras recordar que este protocolo se remitió a los centros y a la comunidad educativa a finales de junio, y poco después el documento con las medidas de prevención de riesgos laborales en los centros ante el covid-19, ha explicado que las medidas adoptadas ahora por el Gobierno vasco "actualizan" algunos de los contenidos de los citados documentos.Según ha indicado, la evolución de la pandemia recomienda que el retorno a las aulas se desarrolle de una manera "escalonada". El calendario establece que las etapas de, según el calendario establecido con anterioridad por cada centro escolar. Uriarte ha detallado que el día 7 de septiembre comenzarán el 75% de los centros.Los alumnos de, por su parte, iniciarán el curso el 15 de septiembre.comenzará el 14 de septiembre el 2º curso y el 16 de septiembre el 1º curso.comenzará el 21 de septiembre en el caso de 2º curso y el 23 de septiembre los alumnos de 1º.Respecto a la, cuando que se imparta en centros de FP el 2º curso comenzará el 28 de septiembre y 1º el 30 de septiembre. En el caso de los centros municipales, el 2º curso se inicia el 14 de septiembre y los alumnos de 1º el 16 de septiembre.En relación a las medidas de prevención personal, la consejera ha informado de que se han "matizado y/o añadido" algunas medidas, con el objetivo de "reforzar" la seguridad en los centros educativos. Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de Primaria en todo momento,En Infantil no será obligatorio su uso y en el caso del profesorado, deberá utilizar siempre la mascarilla.En lo que respecta a los centros educativos, cada uno de ellos dispondrá de un responsable para abordar los aspectos relacionados con el covid-19 que, junto con la dirección del centro, se encargará de la coordinación con Salud Pública. Asimismo, cada centro educativo dispondrá de una OSI (Organización Sanitaria Integrada) de referencia.En el caso de que un alumno o un profesor presente sintomatología compatible con la covid-19,. Si finalmente se confirma el caso, Uriarte ha explicado que el centro educativo se pondrá en contacto con su OSI, "y". "Está totalmente registrado cómo hay que actuar en cada momento cada vez que haya un posible caso o caso positivo", ha defendido.La consejera de Salud, por su parte, ha detallado que cuando aparezcan varios alumnos o personal del centro con la infección "activa" se analizará si se trata de casos aislados o si hay vínculo dentro de la actividad del centro o desplazamiento al mismo. Si se identifica el vínculo,, y se buscará cuál ha sido el motivo del mismo y si se puede aislar.Como ejemplo, ha indicado que si se trata de un desplazamiento en un medio de transporte común se actuará específicamente en el mismo o si ha sido en una reunión, se actuará sobre ese foco. ". Si se observa que es el comedor, habrá que actuar en ese lugar y en las posibles causas, pero si se ve que es algo que precisa medidas que alteran la gestión del centro, con riesgo en ese momento, se tomarán decisiones más incisivas", ha señalado.De cara a la realización del seguimiento de la evolución de la situación, para su valoración y adopción de medidas o modulación de acciones previstas, habrá una Comisión Técnica de seguimiento en cada territorio que se reunirá semanalmente, compuesta por Salud Pública y Educación. Además, sUriarte ha explicado que para las familias que tengan que cuidar a sus hijos con covid, están trabajando con Empleo y Políticas Sociales en el programa de brecha digital, la posibilidad de, así como las ayudas a la conciliación aprobada en la emergencia sanitaria.Ante la posibilidad de que haya padres que no lleven a sus hijos al colegio, ha indicado que han trasladado a los centros que contemplan uneste año para que tengan una atención "especial" y ha recordado que el servicio de Inspección es quien debe actuar porque, "por ley, los niños deben asistir al centro escolar". "Podremos tener flexibilidad hasta cierto punto pero, además de hacer un seguimiento, tendremos que hacer aplicar la ley", ha insistido.En relación al transporte escola r, se recomienda que el alumnado tenga asientos fijos y se disponga de la relación de niños que son transportados y el lugar que ocupan. Alumnado y personal usará mascarilla en todo momento, aunque en el caso de los menores de 6 años no es obligatorio, pero sí recomendable. En cuanto al comedor, se priorizará el servicio en los centros con "alumnado vulnerable".La consejera de Educación ha subrayado que las necesidades provocadas por la pandemia en los centros educativos "abarcan desde materiales que garanticen la seguridad e higiene hasta el refuerzo en algunos casos del personal docente, pasando por un refuerzo en herramientas tecnológicas".De cara al inicio de curso, el Departamento de Educación contempla laue "reforzarán" el servicio educativo en aquellos centros escolares que cuenten con un mayor número de alumnado por aula.En lo que respecta a la tecnología, el Departamento de Educación ha adquirido, tanto para alumnado como para el profesorado que estarán a disposición de los centros y de las familias que lo necesiten, bajo el criterio de la dirección del centro escolar.El Departamento de Educación también dotará a los centros escolares del material de higiene y seguridad para desarrollar la actividad educativa "con garantías". Todos los centros contarán conpara "refuerzo" en la limpieza de baños y superficies expuestas.Además, enviará mensualmente. Antes del inicio del curso se llevará a cabo un primer envío de 800.000 mascarillas quirúrgicas. Para las aulas estables y el personal especializado --como fisioterapeutas-- se repartirán EPI. Con el inicio del curso se realizará un nuevo reparto de termómetros y se suministrarán. La primera semana de septiembre se iniciará el reparto de 10.000 botes de 500 ml en los centros.