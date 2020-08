Etxeberria asegura que el ADN dará una identificación

Donostia – "Se va a saber perfectamente si es un hueso humano y si es de una de las dos personas desaparecidas", aseguró ayer el médico forense Paco Etxeberria. Los análisis de ADN que se efectuarán a los restos permitirán saber "con total seguridad" si los huesos hallados corresponden a Alberto Sololuze o a Joaquín Beltrán. "El ADN no se ha degradado, se sabrá a quién pertenecen. Ahora queda por comprobar si al lado, no lejos sino cerca, puede estar el resto del cuerpo. La metodología de trabajo cambia un poco y aunque se ha hecho con detalle hasta ahora, se hará con más en el terreno", añadió el especialista.

Etxeberria reconoció ayer que este tipo de búsquedas resultan, "desesperantes", ya que no existen precedentes. "No hay precedentes en que te sepulte un derrumbe de estas características y la gestión es difícil. Pero lo que se ha hecho es lo correcto. Siempre puede pasar que quede una esquirla de hueso sin hallar, pero es algo habitual en antropología forense", apuntó el experto.

Respecto a los restos de la segunda persona, poco se puede avanzar. "Igual puede estar alejada, a diez metros€ Cualquiera sabe". Que solo se hayan encontrado restos óseos tiene una explicación. "El grueso del cuerpo puede estar atrapado por las rocas, puede estar protegido, aunque se haya ido degradando y descomponiendo. Si no fuera un terreno con humedad y residuos, se habría secado el tejido blando, mientras que en este caso lo que hace es diluirse", especificó Etxeberria. "Que es el hueso entero y analizable me parece lo previsible y que no estén los tejidos blandos, también". Tampoco es descartable que los restos del segundo cuerpo, en función de dónde quedaran depositados, aparezcan en otras condiciones, según la afección que en el mismo hayan tenido los elementos con los que ha tenido contacto. Etxeberria da por buenas las conclusiones de los expertos de la Ertzaintza.

El ADN. El médico forense Paco Etxeberria aseguró ayer en Altzo que los restos localizados en el vertedero de Zaldibar serán "perfectamente" identificados ya que el "ADN en ese lugar no se degrada en seis meses".

Técnicos. Indicó que esos trabajos los realizan forenses del Instituto de Medicina Legal e integrantes de la Unidad de Identificación de la Ertzaintza, que son "médicos y saben todo" sobre "antropología forense e identificación".