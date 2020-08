Urkullu avanza el estudio de nuevas medidas para frenar los contagios

BILBAO. El lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, ha pedido a los vascos que actúen con "responsabilidad y corresponsabilidad" para evitar volver a la situación anterior a la "nueva normalidad" y ha subrayado que su gobierno analizará, "en su caso", nuevas medidas que "profundicen en los hábitos individuales y colectivos".

"Hemos de hacer todo lo posible por no volver a ello (a la situación anterior a la nueva normalidad). Todo lo posible y todos", reclama en el lehendakari en una comunicación colgada en su muro de Facebook bajo el título "Ocupados y Preocupados por la incidencia de la Covid-19. Responsabilidad y Corresponsabilidad".



Urkullu alerta de que en Euskadi, donde se están incrementando los contagios y ayer se comunicaron 428 nuevos infectados, "se corre el riesgo de volver a sufrir y a soportar situaciones anteriores al 18 de junio", cuando se salió del estado de alarma y entró en la "nueva normalidad".



"¿Qué nos está sucediendo para, tras los continuos mensajes graves por parte de la consejera de Salud y toda la información que a diario podemos ofrecer públicamente de la gravedad de la situación sigamos asistiendo, ridiculizando incluso todo ello en redes sociales, a la práctica de hábitos y comportamientos como si no hubiera existido el período entre el 13 de marzo y el 18 de junio?", se pregunta dos días después de que la consejera de Salud advirtiese de que Euskadi sufre una segunda ola del virus.



En este sentido, lamenta que existe "una percepción generalizada" de que se puede vivir como antes del estado de alarma y de que "el riesgo de pandemia no va con nosotros" porque se cree que "en último extremo, con someterse a las pruebas PCR ya está".



El lehendakari avanza que la comisión de seguimiento de la evolución de la covid-19 en Euskadi sigue trabajando y ha precisado que analizará, "en su caso", la propuesta de "nuevas medidas coordinadas que profundicen en los hábitos individuales y colectivos específicos", que no ha detallado, pero que sí ha relacionado con "higiene personal, distanciamiento físico interpersonal y social, agrupamientos limitados, aforos y zonificación de espacios, y uso de la mascarilla".



Asumido que las restricciones en hostelería tomadas hasta ahora han sido difíciles y ha reconocido que tendrán consecuencias para muchos hosteleros, pero insiste en que "la realidad es la que es y no es solo en Euskadi".