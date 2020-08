Sara Rodríguez: "No hemos conocido un solo periodo de calma"

Quizá, al final tuvieran razón los Sex Pistols cuando cantaban aquello de No future, dice Sara Rodríguez, arrasatearra de 30 años. "Lo digo en el sentido más amplio, no solo desde el punto de vista laboral. No hemos conocido un periodo de calma y siguen pasando los años con una sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar".

Desde hace cuatro años vive en Madrid, y tampoco le van las cosas del todo mal. Trabaja en una startup, como se conoce en el mundo empresarial a las empresas de reciente creación. "Estoy contenta con el trabajo, pero detrás de todo esto hay muchísimo trabajo. Siempre cambiando de casa, de prácticas... No he parado un segundo durante los últimos diez años".

Lo suyo es la creatividad y su deseo habría sido cursar Bellas Artes, que por aquel entonces no parecía tener demasiada salida. "Acabé haciendo Publicidad. Las agencias funcionaban a pleno rendimiento, pero dio la casualidad de que se juntaron dos factores. Por un lado, la crisis económica y, por otro, toda la irrupción de las redes sociales, lo que cambió radicalmente el mundo para el que me había preparado".

La carrera le sirvió para adquirir un sentido crítico del mundo que le rodeaba, pero desde un punto de vista de proyección laboral, se encontró con que nada tenía que ver lo que había estudiado con el mundo que le esperaba. "Toda la formación quedó desfasada. Los millenials más veteranos pudieron tener su oportunidad de entrar en el mercado laboral, pero en nuestro caso no tuvimos ni el margen de un año". El primer día que comenzó las prácticas recuerda el escenario que se encontró, que le permitió advertir la gravedad de la situación laboral. "El mismo día que llegué echaron a un trabajador que llevaba cuarenta años en la empresa", rememora. El último año de carrera lo había cursado en Italia. "Si tienes la opción de regresar, hazlo", le animaron donde realizaba prácticas. Y se marchó, y regresó para hacer un máster de Artes y Ciencias del Espectáculo. "Ahora llega la pandemia. Tengo la sensación de que no hay un solo momento de paz".

"Volverá la forzada austeridad anterior a la pandemia con necesidad de nuevos recortes" joseba García martín Licenciado en Sociología

"Los 'millenials' más veteranos tuvieron su oportunidad, pero nosotras no hemos tenido ningún margen" Sara Rodríguez Licenciada en Publicidad

"Estar tiempo fuera de casa resulta engañoso cuando continúa la dependencia económica de tus padres" Jon Mikel Pikabea Vecino de Hondarribia, de 29 años