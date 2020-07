"Tiraremos la teja en Izaro, sí; pero no habrá fiesta el día de la Magdalena"

BErmeo – Los alcaldes de Bermeo, Elantxobe, Mundaka e Ibarrangelu unieron ayer sus voces para lanzar una seria advertencia. "Este año no habrá fiesta el día de la Magdalena", aseveraron los cuatros regidores, que establecerán severas medidas de seguridad en sus localidades el próximo día 22 para evitar aglomeraciones y cumplir la normativa a rajatabla. Desde el cierre de Elantxobe "por tierra y mar" a los controles en Bermeo en restaurantes, bares y txokos, el fantasma de los rebrotes del coronavirus lleva a tomar medidas excepcionales.





Bermeo, Elantxobe, Ibarrangelu eta Mundakako Udalek mezu bateratua bidali dute gaur goizean: Madalen Egunean ez da jairik egongo ?

Indarrean dauden osasun eta segurtasun neurriek ezinezkoa egiten dute herritarren segurtasuna bermatzea

?? https://t.co/lnsgpaAcfZ pic.twitter.com/GrOQerAY9g — Bermeoko Udala (@BermeokoUdala) July 17, 2020

"Izaremos la ikurriña y la bandera de Bermeo en Izaro y tiraremos la teja, como manda la tradición, pero no habrá fiesta alguna", evidenció el alcalde bermeano, Aritz Abaroa. Este será el único ritual de la jornada de la Magdalena que se cumplirá –aunque no han especificado su horario para evitar que se junten embarcaciones en la mar–, "ya que no visitaremos ni Elantxobe ni Mundaka, ni tampoco habrá procesión en Bermeo. En este situación prima la salud y todos vamos a ser muy estrictos", advirtió. De hecho, reforzarán los efectivos de la policía municipal, que llevarán a cabo "controles de aforos y comportamientos en bares, terrazas y txokos". No les temblará el pulso "para imponer sanciones si se incumplen las medidas de seguridad", remarcaron.

Elantxobe e Ibarrangelu tomarán medidas aún más estrictas, tanto es así que cerrarán sus localidades a todo aquel que no acredite ser vecino o tener una segunda residencia en alguna de las dos localidades. "Y la Ertzaintza controlará el acceso al puerto por mar. Nadie podrá entrar al puerto si no es de Elantxobe", afirmó el regidor elantxobetarra, Patxi Egurrola, mientras que también "habrá cambios en los servicios de Bizkaibus", según advirtió el alcalde de Ibarrangelu, Jesús Mari Ziluaga. "Tampoco "las embarcaciones que no tengan amarre en nuestro puerto podrán acceder a Mundaka", advirtió el alcalde de esta última localidad, Mikel Bilbao, quién llamó a "actuar con responsabilidad ese día".

Teja Simbólica

De Bienestar Social. Bermeo rendirá homenaje a los trabajadores de servicios sociales, las residencias y del ámbito sanitario con el lanzamiento de la teja frente a Izaro, que este año provendrá del tejado del edificio de Bienestar Social del Ayuntamiento costero. "Es nuestra forma de agradecerles el trabajo que hacen, y de remarcar la importancia de los servicios sociales", desveló el alcalde de la localidad, Aritz Abaroa.